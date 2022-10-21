Об этом 24 каналу рассказал журналист "Голоса Америки" из Лондона Богдан Цюпин. Он также отметил, что, для того чтобы быть участником этих соревнований – нужна поддержка и рекомендация хотя бы 100 членов парламента от Консервативной партии.

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По словам журналиста, сейчас все складывается таким образом, что вряд ли Джонсон сможет набрать желаемое количество рекомендаций.

Ослабнет ли поддержка Украины

Конечно, менять курс Великобритания не собирается и даже оппозиционная лейбористская партия выступает за всестороннюю поддержку Украины,

– убежден Тюпин.

Но, по его словам, можно сделать логический вывод – если эта страна будет в дальнейшем такой нестабильной, то ресурсов для помощи Украине будет меньше.

Несмотря на жесткие споры внутри страны и даже внутри правящей партии Консерваторов, Украине не стоит беспокоиться о всесторонней поддержке со стороны Великобритании.

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Останутся ли консерваторы у власти

Все споры, которыми заняты британские политики касаются только внутренних политических и экономических процессов, и в частности отношений Британии с Евросоюзом. Вопрос поддержки Украины на сегодняшний день не является объектом этих споров, который, например, потребовал бы каких-то компромиссов не в нашу пользу.

Более того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес является одним из основных сторонников Украины внутри партии. Он вряд ли будет подавать свою кандидатуру на пост премьера, однако и покидать пост министра обороны пока не собирается, что в целом тоже успокаивает.