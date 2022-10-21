Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Раньше он рассказал о том, чего ждать Украине после смены премьера Великобритании.

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Джонсон молчит о своем возвращении

Краев отметил, что с Джонсоном ситуация очень интересная, и она напоминает английский детектив. С одной стороны, одна из внутрипартийных коалиций выступала за его отставку и смену на Лиз Трасс. С другой стороны, теперь говорят о том, что Трасс следует менять именно на Джонсона. The Times, Guardian написали о том, что Джонсон готовится участвовать в выборах.

Однако сам Джонсон и его команда не прокомментировали это. У нас все выглядит так, что Борис возвращается, но сам Борис комментариев пока не дает, хоть и возвращается в Британию, потому что должен быть в эпицентре таких громких политических событий. Для Консервативной партии это опасная игра. Министр-скандалист, от которого требуют уйти в отставку, он уходит, его меняют, чтобы через 45 дней снова вернуть министра-скандалиста,

– заметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Требования британского общества

Он продолжил, что для британцев важна стабильность. Перед отопительным сезоном им нужно, чтобы новое правительство, новый премьер показали результат:

У них самая большая с 70-х годов инфляция, которая впервые с того времени достигла двузначной отметки.

У них растут цены на энергетику, на топливо, на электричество, на продовольствие и продукты первой необходимости.

У них непонятно какое положение дел на рынке недвижимости и на вторичном рынке.

У них незавершенный Брекзит.

У них довольно сложные отношения с Россией, это мягко говоря, а точнее, они вместе с нами воюют против нее и на это тоже нужны деньги.

"С другой стороны, британцы – люди принципиальные. Британское общество очень следит за имиджевой составляющей своих политиков. Политика, против которого было столько хейта, обвинений за его аморальное поведение, не факт что нормально воспримет общество. Да и Лиз Трасс обвиняли в том, что ее поддерживает незначительный процент общества, а ныне для поста премьера хватит всего 100 голосов депутатов", – подчеркнул Краев.

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Сейчас не "климат" для Джонсона

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" добавил, что Джонсон харизматичен и это может сыграть ему на руку. Он очень удачно работает с партией, имиджем, публичными выступлениями, своим избирателем. Однако сегодня не совсем тот "климат" для такого лидера. Сейчас британцам необходим кто-то похожий на Кэмерона или Блэра, который сразу же предложит действенную экономическую политику и стратегию.

Джонсон захочет это "выкрутить", но насколько это будет удачно – другой вопрос. Джонсон, несмотря на свою эпатажность и импульсивность, прагматичный, максимально продуманный, логичный политик. Поэтому, возможно, после переоценки ситуации, его решения будут не такие, как мы ожидаем,

– подчеркнул он.

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