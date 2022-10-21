Об этом рассказали несколько журналистов британских СМИ. Издание сообщают также о том, что Джонсон уже возвращается из отпуска в Доминиканской Республике, чтобы не упустить возможность посоревноваться за кресло премьера Великобритании.

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Джонсон хочет вернуть кресло премьера

Журналисты отмечают, что друг Джонсона сообщил о его желании снова возглавить страну. Кроме того, политический редактор издания Sky News добавил, что получил сведения от министра Кабинета министров Великобритании. Он предположил, что бывшему премьеру удастся набрать необходимое количество голосов, чтобы попасть во второй раунд. Напомним, что их должно быть не менее 100.

Даже люди, ушедшие в отставку из его правительства, были вчера на террасе и говорили коллегам, что теперь поддержат его, и члены обязательно поддержат,

– цитируют журналисты.

Джонсон отдыхал после работы на Карибах

Новость об отставке Лиз Трасс застала Бориса Джонсона в Доминиканской Республике. Это в 6900 километрах от Вестминстера.

В Великобританию Джонсон вернется утром в субботу, говорят приближенные к нему источники. Его самолет British Airways вылетает в пятницу в 18.00 по местному времени. Прибудет борт в аэропорт Гатвик, в 40 километрах от Лондона, в 09:30 в субботу.

Источники, близкие к Джонсону, заметили, что он мог бы прилететь и частным самолетом, но предпочел регулярный рейс. В то же время бывший премьер, уверяют они, суетится. Он опасается упустить шанс принять участие в гонке.

Джонсон также выразил переживания относительно того, проголосуют ли за него. Впрочем, как мы уже отметили выше, у него достаточно высокие шансы перейти во второй раунд гонки за возможность занять кресло премьера.

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Напомним, что 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Заметим, что соответствующее решение она озвучила на 44 день занимания должности.

Добавим, что в Британии уже предполагают, кто же заменит ее в должности. Так, в Консервативной партии убеждены, что новым премьером должен стать Джонсон, а вот букмекеры – что Риши Сунак.

Любопытно, что сам Джонсон объявил о своей отставке еще 7 июля. Соответствующее решение он принял на фоне разгоравшихся в правительстве страны внутренних скандалов.

Сама же Лиз Трасс была назначена официально на должность премьер-министра 6 сентября 2022 года.

Во время своей первой речи на новом рабочем месте Трасс упомянула о нашем государстве. Она отметила, что британцы пока предстают перед трудностями, вызванными как коронавирусом, так и войной в Украине.

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