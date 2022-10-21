Таку думку 24 каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Раніше повідомлялось про те, чому Ліз Трасс пішла у відставку й чи варто українцям хвилюватись.

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Фаворит на крісло прем'єра – Ріші Сунак

Божко розповів, що фаворитом на крісло прем'єра є Ріші Сунак. Британські букмекери ставлять на нього. Щодо Бориса Джонсона – те, що він уже був прем'єром одночасно й допомагає, й заважає йому. З одного боку, він ніби досвідчений політик, а з іншого боку – під тиском публічного скандалу він уже змушений був піти у відставку. Його повернення на посаду може принести електоральні проблеми Консервативній партії.

І відставка Трасс, і, більшою мірою, відставка Джонсона – це були реакції Консервативної партії на ті негативні електоральні тренди, які зараз спостерігаються у Британії. Ключові опоненти консерваторів – лейбористи – мають зараз від 50% до 55% підтримки у Британії. Це висока цифра. У той час, як підтримка Консервативної партії знизилась до 19% – 20%,

– зазначив голова Центру політичних студій "Доктрина".

Праве крило консерваторів утратило підтримку

Він продовжив, що понад 50% британців негативно ставляться до Брекзиту і є прихильниками повернення до Євросоюзу. Тому і Трасс, і Джонсон, і загалом усе праве антиєвропейське крило Консервативної партії втратили підтримку, через кризові явища, якими супроводжувалось проведення Брекзиту, а також соціально-економічні реалії, що наклались у часі, пов'язані з ковідом тощо.

"Я думаю, що на наступних виборах можуть виграти лейбористи з такою динамікою, з такими цифрами. Однак консерватори ще поборються за те, щоб формувати той уряд, який є зараз. Нині консерватори однозначно не виступають за парламентські вибори найближчим часом, тому що це їм украй невигідно", – наголосив Божко.

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Політика фаворита

Голова Центру політичних студій "Доктрина" додав, якщо Сунак стане прем'єром, то стратегічних змін для України не буде. Об'єктивно кажучи, на відставки Джонсона і Трасс впливали внутрішні проблеми. Позицію Британію щодо України ніхто не збирається піддавати жорсткій ревізії. Вона продиктована не лише персональними вподобаннями Трасс і Джонсона. Це загальнопартійна позиція.

Вона є консенсусною і для міністерства закордонних справ Великої Британії, яке очолюють консерватори, і для британських силовиків, і для британських спецслужб. Найбільшою проблемою, яка супроводжує відставки політичних діячів великих країн Заходу у більшості випадків є внутрішньополітична, яка потім накладає свій відбиток на електоральну підтримку,

– підкреслив він.

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