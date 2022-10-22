Да, Борис Джонсон уже получил 100 голосов, необходимых для участия в избирательной гонке. Об этом сообщили международные СМИ.

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Джонсона поддержали депутаты – консерваторы

Политический редактор BBC Крис Мэйсон заявил, что Джонсона поддержали парламентарии от консервативной партии. В частности отдали за него 100 голосов.

Ранее депутат от консерваторов Джеймс Даддридж рассказал, что разговаривал с Джонсоном по телефону. Бывший премьер якобы подтвердил, что собирается тягаться за должность. Однако официальных заявлений на этот счет Джонсон еще не делал.

Также по данным BBC, Пенни Мордонт получила всего 21 голос. Тем временем у Риши Сунака – 112. Бывшего министра финансов поддержали депутаты Палаты общин от партии Тори.

Кратко о выборах премьера в Великобритании

7 июля Борис Джонсон ушел в отставку. Все из-за внутренних скандалов, развернувшихся в правительстве. Политик исполнял обязанности премьера до избрания Лиз Трасс.

Однако уже 20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Она не пробыла в должности и два месяца.

Между тем, международное сообщество начало предполагать, кто же станет новым премьером. В Консервативной партии предполагают, что Джонсон вернется. Букмекеры ставят на Риши Сунак.

Риши Сунак – экс-министр финансов. Он не раз критиковал Джонсона. Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отмечает, что проблемой Сунака является его элитарность. В частности, то, что этот кандидат из очень состоятельной семьи и закончил дорогую частную школу . Более того, его жена – дочь индийского мультимиллиардера.

В частности, то, что этот кандидат из очень состоятельной семьи и закончил дорогую частную школу Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в комментарии 24 каналу отметил, что Джонсон не является фаворитом на должность премьера. Якобы политику мешает предыдущий опыт. Эксперт отметил, что Джонсон ушел в отставку под давлением публичного скандала. Поэтому, по мнению Божко, его возвращение может привести к электоральным проблемам Консервативной партии.

Ярослав Божко политику мешает предыдущий опыт. Отметим, что имя нового премьера должны объявить 28 октября.

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