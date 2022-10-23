Оппонентом Джонсона выступает Риши Сунак, представляющий мощное промышленное крыло Великобритании. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.
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Джонсон – один из топовых кандидатов
По его словам, в Британии есть глубокие проблемы, вызванные выходом страны из Европейского Союза (Brexit). Они касаются торгово-экономической деятельности, в частности, налоговой сферы. Так, теперь страна должна платить за движение товаров между Британией и Евросоюзом.
Последствия Brexit были очень мощными и Лиз Трасс не смогла справиться с ними и удержать ситуацию. Сложно судить, сможет ли Борис Джонсон улучшить ситуацию, но он является одним из топовых кандидатов на должность британского премьера. Кроме того, нам очень выгодна его победа, потому что мы знаем политику Бориса Джонсона по отношению к Украине.
Выбирать или не выбирать Бориса Джонсона будут решать консерваторы, то есть парламент – партия, которая получила кредит доверия от населения и они будут думать своими рамками – фреймом проблем Британии, а не Украины,
– отметил политолог.
Семенюк предположил, сможет ли Джонсон вернуть кресло премьера: смотрите видео
Выборы премьера Британии: что известно
- 20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку. Она пробыла на посту всего 5 недель и это время лишь усугубила политический и экономический кризис в стране, полностью потеряла поддержку своей фракции и популярность среди британцев.
- Борис Джонсон прервал свой отдых на Карибах и срочно вернулся в Британию. Он вступил в политическую борьбу за кресло британского премьера и уже получил 100 голосов, необходимых для участия в избирательной гонке.
- Бывший британский премьер провел таинственные переговоры со своим оппонентом Риши Сунаком, который является его однопартийцем. По всей вероятности, они обсуждали возможное объединение сил.
- В то же время глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что Джонсон не является фаворитом на то, чтобы стать премьером Великобритании. Божко отметил, что Джонсону мешает предыдущий опыт пребывания на этом посту. А значит, главным фаворитом гонки является соперник Лиз Трасс – Риши Сунак.