Ситуация вокруг премьерской гонки в Великобритании набирает обороты. Сравнительно недавно Сунак не озвучивал своих намерений принять участие в ней. Теперь же он и Борис Джонсон, если тот тоже объявит соответствующее желание, смогут побороться за должность.

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Сунак проиграл Лиз Трасс

Отметим, что Сунак – член парламента от Ричмонда. Менее 7 недель назад он проиграл своей сопернице Лиз Трасс. Но последняя решила внезапно подать в отставку, что изрядно всколыхнуло как британцев, так и весь мир.

В то же время соответствующее решение Трасс натолкнуло Сунака вернуться к борьбе за кресло премьера. В своем твитере он написал: "Соединенное Королевство – замечательная страна, но мы сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я желаю быть лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром".

Он подчеркнул, что стремится исправить экономику страны. Кроме того, его цель – объединить партию и добиться успеха для Британии.

Джонсон пытался договориться с Сунаком

Журналисты SkyNews сообщили, что Джонсон и Сунак накануне проводили переговоры. Обозреватели отмечают, что политики до глубокой ночи обсуждали возможное объединение сил. Это крайне необходимо бывшему премьер-министру Британии, которому до сих пор не хватает необходимой поддержки.

Так, за кандидатуру Сунака проголосовал 121 депутат. В то же время Джонсон получил лишь 56 голосов, утверждают журналисты. А это значит, что он таки не имеет необходимого минимума, который позволил бы продолжать участие в гонке.

Впрочем, вскоре политический редактор издания The Times Стивен Суинфорд опубликовал в твитере неожиданное сообщение. В нем он подчеркнул, что Джонсон и Сунак никаких соглашений не заключали. То есть достичь консенсуса таки не удалось. Поэтому, утром бывший премьер обратился к своим сторонникам. Он подчеркнул, что является единым кандидатом с демократическим мандатом. В то же время он заявил, что стремится сформировать правительство, которое будет охватывать "далеко и широко".

Отметим, что кроме Риши Сунака и Бориса Джонсона за должность премьера будет соревноваться Пенни Мордонт. Добавим, что она первой объявила о своем участии в избирательной гонке.

Что касается Бориса Джонсона, то он прервал свой отдых на Карибах. Политик, как только услышал об отставке Лиз Трасс, отправился в Великобританию. Он прибыл из Доминиканской Республики в Лондон, чтобы побороться за возможность вернуть себе кресло премьера.

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