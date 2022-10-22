Наразі не йде мова про її заслуги й недоліки. Відставка Трасс свідчить про те, що всередині Великої Британії надзвичайно посилилася політична криза. Про це на своєму ютуб-каналі сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Незабаром ми почуємо Ім'я нового прем'єра

Річ у тому, переконаний Жданов, що тепер обрання нового кандидата відбуватиметься по-іншому. Раніше потрібно було чекати 1,5 – 2 місяці, проводити дебати, слухання, праймеріз і таке інше. Тепер процедура спрощується – вибори нового прем'єра в Консервативній партії відбудуться вже за тиждень.

Головний претендент – Борис Джонс. Його і до відставки порівнювали з Вінстоном Черчиллем, оскільки країна дісталася йому в такий складний період – і внутрішня політична криза, і війна в Україні, і активна участь Великої Британії у протистоянні з Росією. І тут він повторить ще один крок Черчилля – повернення на посаду прем'єр-міністра,

– зауважив Олег Жданов.

Так, Джонсон – лідер, у якого досить серйозний відрив. На другому місці британець індійського походження Ріші Сунак, який змагався з Ліз Трасс. Тоді Україна мала певне занепокоєння.

"Він там тримається досить таки непогано на плаву. Хоча Сунак був учасником тієї ж вечірки, за яку зняли Бориса Джонсона. Але чомусь це ніде якось особливо не афішується", – підкреслив Жданов.

На його думку, у будь-якому випадку Велика Британія – консервативна країна, тож навряд чи почне дуже різко і швидко розвертатися в інший бік.

"Я думаю, що корабель Британської Імперії буде плисти за тим курсом, який сьогодні визначено для цієї країни й далі виконуватиме свої завдання, зокрема й активно підтримувати українців у протистоянні з Росією", – резюмував військовий експерт Олег Жданов.

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Відставка Ліз Трасс: коротко

Глава уряду Великої Британії Ліз Трасс вирішила піти у відставку після 5 тижнів перебування на посаді, що стало найкоротшим прем'єрством в сучасній історії Сполученого Королівства. За цей час вона прийняла низку рішень, внаслідок яких повністю втратила підтримку своєї фракції та популярність серед британців. Тож у багатьох рішення Трасс не викликало здивувало.

Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що рівень підтримки Великої Британії не зміниться у зв`язку з відставкою прем'єрки. Він наголосив, що це – надзвичайно драматична історія, адже Ліз Трасс – дуже сильний і амбітний лідер. "Але ми живемо у такому світі, в якому почали відбуватися такі речі, які ще рік тому просто не були можливими", – сказав очільник МЗС.