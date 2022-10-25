Недолго кресло премьера в Британии пустовало – в него сел сегодня бывший министр финансов Объединенного Королевства Риши Сунак. Зеленский пожелал чиновнику побороть все вызовы и обеспечить стабильность в государстве.

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Обращение Зеленского к Сунаку

Великобритания является стратегическим партнером Украины. Очевидно, отставка Лиз Трасс у многих украинцев вызвала беспокойство, поскольку экс-премьер очень помогала нашему государству. Однако беспокоиться об этом не стоит – из поста Зеленского в твиттере понятно, что Киев будет только усиливать международное партнерство с Лондоном.

Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра. Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня встали перед британским обществом и миром. Готов вместе и в дальнейшем укреплять украино-британское стратегическое партнерство,

– подчеркнул глава государства.

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Что известно о новом премьере





Риши Сунак – потомок мигрантов из Восточной Африки, у которых индийское происхождение. Сам он родился в 1980 году в Саутгемптоне, поэтому считает себя коренным британцем, хотя имеет мигрантские корни. Он станет не только самым молодым премьером в истории Британии, но и первым главой правительства индийского происхождения. Интересно, что Риши Сунак поддерживал Brexit и уже работал в правительстве Британии министром финансов.

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