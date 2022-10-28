Об этом Владимир Зеленский написал 28 октября. Он отметил, что надеется на будущее сотрудничество с итальянским премьером.

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"Пообщались об интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также текущей ситуации в нашем государстве. Пригласил с визитом в Украину", – рассказал Зеленский.

Еще один визит

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона сообщил о предстоящем визите нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину. По словам дипломата, сейчас идет этап подготовки.

Пристайко рассказал, что о визите договорились 25 октября, когда Сунак после своего назначения позвонил по телефону Зеленскому. Он считает это показательным жестом

По меньшей мере, у него нашлось время сразу позвонить президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак посетит Украину. Когда это произойдет именно? Мы уже работаем с правительством Британии,

– сказал Пристайко.

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