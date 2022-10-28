Об этом Владимир Зеленский написал 28 октября. Он отметил, что надеется на будущее сотрудничество с итальянским премьером.
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"Пообщались об интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также текущей ситуации в нашем государстве. Пригласил с визитом в Украину", – рассказал Зеленский.
Еще один визит
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона сообщил о предстоящем визите нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину. По словам дипломата, сейчас идет этап подготовки.
Пристайко рассказал, что о визите договорились 25 октября, когда Сунак после своего назначения позвонил по телефону Зеленскому. Он считает это показательным жестом
По меньшей мере, у него нашлось время сразу позвонить президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак посетит Украину. Когда это произойдет именно? Мы уже работаем с правительством Британии,
– сказал Пристайко.
Обратите внимание – Что ждать от нового премьера Великобритании: смотрите видео
Визиты мировых лидеров в Украину: последние новости
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября встретился с Зеленским. Он сообщил о передаче Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.
- Президент Гвинеи-Бисау Умару Эмбало с официальным визитом 26 октября приехал в Киев. Перед тем у него было путешествие в Москву.
- Зеленский 20 октября встретился с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Они обсудили варианты ответа на российский террор.