Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он также отметил, что нужно понимать, что помощь Украине – это не всегда потери для Великобритании.

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Если заработает британский ВПК, будут правительственные заказы – появятся новые рабочие места, увеличится налоговая база,

– говорит специалист.

По мнению Гладких, вся эта "гонка вооружений" не была до конца бессмысленной – в чем-то даже экономически выгодной. Да, это сокращало расходы на другие сферы, но, несмотря ни на что, способствовало экономическому росту.

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По мнению Валентина Гладкиз, запуск производства оружия – это новые исследовательские институты, развитие науки. И по финансовой составляющей – это миллиарды или триллионы долларов.

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