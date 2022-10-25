Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він також зазначив, що потрібно розуміти, що допомога Україні – це не завжди втрати для Великої Британії.

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Якщо запрацює британський ВПК, будуть урядові замовлення – з'являтимуться нові робочі місця, збільшуватиметься податкова база,

– каже фахівець.

На думку Гладких, вся ця "гонка озброєнь" не була до кінця безглуздою – в дечому, навіть економічно вигідною. Так, це скорочувало видатки на інші сфери, але попри все – таки сприяло економічному зростанню.

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На думку Валентина Гладкиз, запуск виробництва зброї – це нові дослідницькі інститути, розвиток науки. І щодо фінансової складової – це мільярди, або й трильйони доларів.

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