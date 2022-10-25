Сунак во время выступления сказал, что война, которую президент России Владимир Путин развязал против Украины, дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок во всем мире, передает 24 канал.

Кстати Миллионер не из трущоб и российские деньги: кто такой Риши Сунак и что будет с поддержкой Украины

Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимы последствия COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру,

– сказал премьер.

Сунак заявил это, объясняя британцам свои задачи в должности нового премьер-министра. По его словам, предыдущее правительство допустило ошибки. Сунак был избран лидером партии и новым премьером, чтобы исправить их. Потому, продолжил политик, работа начинается сейчас.

В то же время Сунак поблагодарил премьера Джонсона за его достижения в должности главы правительства.

Какой будет поддержка Украины

Сунак выражает поддержку Украине в вопросах противодействия России. Например, на прошлых внутрипартийных гонках летом Сунак в интервью уверял, что при его премьерстве эта поддержка будет только увеличиваться.

Например, на прошлых внутрипартийных гонках летом Сунак в интервью уверял, что при его премьерстве Агрессивную политику Кремля Сунак называл "злом, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны". Он признавал, что свобода Европы зависит от победы Украины.

Кстати, Зеленский уже поздравил Сунака с вступлением в должность британского премьера. Президент отметил, что готов и дальше укреплять стратегическое партнерство Украины и Великобритании.

Что этому предшествовало