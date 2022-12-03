Соответствующее заявление сделала Венди Шерман – заместитель государственного секретаря США. Она подчеркнула, что Штаты помогают Тайваню.
Заметьте Си Цзиньпин убеждает, что Китай не передает вооружения России, и отреагировал на ядерные угрозы.
Война между Китаем и Тайванем потенциально возможна. Такое может произойти, потому что лидер КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над Китаем после последнего партийного съезда,
– говорится в сообщении.
Си Цзиньпин пошел на третий срок
- Во время съезда Коммунистической партии Китая в октябре 2022 года утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. Это означает, что 69-летний политик пошел на третий срок правления.
- Во время съезда были внесены изменения в устав КПК. В общем, Си Цзиньпинь получил беспрецедентные за последние 50 лет истории Китая полномочия. По итогам мероприятия он фактически приравнял себя к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэну Сяопину.
- Тем временем по состоянию на конец ноября – декабрь 2022 года Китай охватила волна протестов. Люди недовольны из-за постоянных жестких ограничений из-за пандемии COVID-19.