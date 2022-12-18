Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сделал прогноз по нападению Китая на Тайвань. В интервью он также рассказал, при чем здесь Россия.
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Между Китаем и Россией тесные отношения
На этом сделал акцент Бернс. Он отметил, что лидеры обоих государств – Си Цзиньпин и Владимир Путин – в последние годы смогли сформировать тесные партнерские отношения. Этот момент они озвучили во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Тогда главы стран встретились и "провозгласили безграничную дружбу".
Однако оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные ограничения, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просит во время войны в Украине,
– подчеркнул Бернс.
У Китая свои планы
По заверениям директора ЦРУ, Цзиньпин пристально смотрит за войной в Украине. Оно и неудивительно, ведь у президента Китая есть свои планы. Неудивительно, что он не спешит помогать России вооружением.
Я думаю, что ни один иностранный лидер не уделял такого внимания этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах,
– добавил Бернс.
Почему Украине важно победить
Победа Украины позволит не только свергнуть путинский режим. Она еще и может предотвратить войну Китая против Тайваня. Потому что в Пекине заявляют об "объединении" без использования сил.
Но ведь все понимают, что Си Цзиньпин продолжает подготовку к полномасштабной войне. И на это решение может повлиять ситуация в Украине. Если наше государство не устоит, то соблазнов напасть на Тайвань у лидера Китая будет гораздо больше.
Мы знаем, что он также поручил своему военному руководству быть готовым к 2027 году начать войну. Чем дальше мы заходим в текущее десятилетие, тем больше риски военного конфликта,
– подчеркнул Бернс.
Китай может поглотить Россию
- Такое мнение высказал политолог Олег Саакян. Он убежден, что речь пока не идет об "углублении" сотрудничества Пекина и Москвы. По его мнению, у Китая совершенно другие интересы сейчас.
- Речь идет о скупке и получения контроля над всем, что плохо лежит. Таким образом Китай будет буквально поглощать Россию, а также будет увеличивать свое влияние на нее.
- Другой политолог Николай Давидюк напомнил о трех стратегических партнерах России. Речь, собственно, о Китае, Германии, а также Турции. В то же время, уверен он, Украина может минимизировать эти партнерства. Для этого наше государство может воспользоваться своими дипломатическими усилиями.
- К слову, какими бы ни были отношения между Россией и Китаем, но определенные разногласия все-таки есть. К примеру, последний запретил ввозить в страну-агрессорку стратегически важные процессоры. Обратим внимание, что они используются в военно-промышленном комплексе.