Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сделал прогноз по нападению Китая на Тайвань. В интервью он также рассказал, при чем здесь Россия.

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Между Китаем и Россией тесные отношения

На этом сделал акцент Бернс. Он отметил, что лидеры обоих государств – Си Цзиньпин и Владимир Путин – в последние годы смогли сформировать тесные партнерские отношения. Этот момент они озвучили во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Тогда главы стран встретились и "провозгласили безграничную дружбу".

Однако оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные ограничения, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просит во время войны в Украине,

– подчеркнул Бернс.

У Китая свои планы

По заверениям директора ЦРУ, Цзиньпин пристально смотрит за войной в Украине. Оно и неудивительно, ведь у президента Китая есть свои планы. Неудивительно, что он не спешит помогать России вооружением.

Я думаю, что ни один иностранный лидер не уделял такого внимания этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах,

– добавил Бернс.

Почему Украине важно победить

Победа Украины позволит не только свергнуть путинский режим. Она еще и может предотвратить войну Китая против Тайваня. Потому что в Пекине заявляют об "объединении" без использования сил.

Но ведь все понимают, что Си Цзиньпин продолжает подготовку к полномасштабной войне. И на это решение может повлиять ситуация в Украине. Если наше государство не устоит, то соблазнов напасть на Тайвань у лидера Китая будет гораздо больше.

Мы знаем, что он также поручил своему военному руководству быть готовым к 2027 году начать войну. Чем дальше мы заходим в текущее десятилетие, тем больше риски военного конфликта,

– подчеркнул Бернс.

Китай может поглотить Россию