Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, в мире есть 3 крупнейших партнера России: Германия, Китай и Турция. Несмотря на их позицию, Украина своими дипломатическими усилиями может минимизировать эти партнерства.

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Политолог отметил, что несмотря на партнерские позиции Китая и Турции по отношению к России, они не использовали весь максимальный потенциал от такого сотрудничества, а потому Украина должна использовать свою дипломатию, чтобы переориентировать эти страны на свою сторону.

В то же время Николай Давидюк утверждает, что это нужно делать тонко и не осуждать их агрессивно, а вместо этого предоставить им альтернативу в сотрудничестве с Украиной.

Важно не дожать, а сделать так, чтобы сотрудничество было "ноль", дать им простор для возможностей заработка в Украине и бонусов от дружбы с Украиной и Западом,

– сказал Давидюк.

Политолог также отметил, что Украине уже удалось переориентировать на свою сторону одного из крупнейших стратегических партнеров России – Германию.

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"Германия сейчас на нашей стороне. Да, очень большое количество нюансов, но они сказали: "Мы ошиблись". Давайте сейчас уже не давить, а работать с ними", – заметил Николай Давыдюк.

Нужно сделать "ноль"

По мнению политолога, Украина должна свести к минимуму товарооборот между Россией и ее партнерами и одновременно развивать политику санкций против России, чтобы такое сотрудничество становилось невыгодным.

Гонконг мог дать России товаров в разы больше, чем на 800 миллионов, но теперь нужно сделать так, чтобы было "ноль". Ноль гонконгских долларов, ноль рублей, ноль турецкой лиры, чтобы в Россию ничего не пошло

– отметил Давидюк.

Николай Давыдюк также отметил, что сейчас "формула давления и сотрудничества" должна быть в 10 раз сложнее, чем она была до этого. Менее эмоциональной и более нагруженной интеллектуально и прагматично.

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