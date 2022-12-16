Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, у світі є 3 найбільші партнери Росії: Німеччина, Китай та Туреччина. Не зважаючи на їхню позицію, Україна власними дипломатичними зусиллями може мінімізувати ці партнерства.

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Політолог відзначив, що попри партнерські позиції Китаю та Туреччини стосовно Росії, вони не використовували увесь максимальний потенціал від такої співпраці, а тому Україна повинна використовувати свою дипломатію, щоб переорієнтувати ці країни на свою сторону.

Водночас Микола Давидюк стверджує, що це потрібно робити тонко і не засуджувати їх агресивно, а натомість надати їм альтернативу у співпраці з Україною.

Важливо не дотиснути, а зробити так, щоб співпраця була "нуль", дати їм простір для можливостей заробітку в Україні й бонусів від дружби з Україною і Заходом,

– сказав Давидюк.

Політолог також зазначив, що Україні вже вдалось переорієнтувати на свою сторону одного з найбільших стратегічних партнерів Росії – Німеччину.

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"Німеччина зараз на нашій стороні. Так, дуже велика кількість нюансів, але вони сказали: "Ми помилилися". Давайте зараз вже не тиснути, а працювати з ними", – зауважив Микола Давидюк

Потрібно зробити "нуль"

На думку політолога, Україна повинна звести до мінімуму товарообіг між Росією та її партнерами та водночас розвивати політику санкцій проти Росії, щоб така співпраця ставала невигідною.

Гонконг міг дати Росії товарів в рази більше ніж на 800 мільйонів, але тепер потрібно зробити так, щоб було "нуль". Нуль гонконзьких доларів, нуль рублів, нуль турецької ліри, щоб в Росію нічого не пішло,

– зазначив Давидюк.

Микола Давидюк також зазначив, що зараз "формула тиску і співпраці" повинна бути в 10 разів складнішою, ніж вона була до цього. Менш емоційною і більш навантажена інтелектуально та прагматично.

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