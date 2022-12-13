Зазначається, що заборона на експорт поширюється й для решти країн, проте для країни-агресорки припинення постачання є особливо болючим на тлі виходу з ринку американських виробників – зокрема, Intel та AMD. Про це пише низка російських ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Росія може залишитись без будь-яких процесорів

Джерела російських ЗМІ на внутрішньому ринку бідкаються, що низка виробників електроніки у країні-агресорці вже тестували китайські процесори на випадок блокування каналів так званого "паралельного", а де-факто сірого імпорту, якими у Росію ввозяться комплектуючі американських Intel та AMD в обхід санкцій та без дозволу правовласників.

При цьому, одне з джерел зазначило, що налагодити масовий випуск російської електроніки на китайських процесорах буде складніше, аніж знаходити методи поставок американських чипів. Крім того, китайські аналоги, хоча й випереджають російські розробки, все одно поступаються ефективністю американським. Проте, тепер і така альтернатива росіянам недоступна.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні західних компаній припинили свою діяльність на ринку країни-агресорки. Зокрема, звідти пішли й два найбільших виробники процесорів Intel та AMD, повністю припинивши постачання своєї продукції до Росії.

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