Контракт офіційно підписано

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані в системі Prozorro. Вказують, що комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Київ" офіційно підписала контракт з консорціумом "Мостадор Груп" на будівництво першої черги під'їзної дороги до аеропорту "Київ" (Жуляни).

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Вартість контракту становить 1,47 мільярда гривень. Запланована 2,8-кілометрова дорога з'єднає проспект Валерія Лобановського з аеропортом, розташованим у Солом'янському районі.

Проектом передбачено будівництво двосмугової проїжджої частини, виділеної велодоріжки, тротуарів, смуг безпеки та надземного пішохідного переходу. Крім того, буде встановлено світлофори, каналізаційні очисні споруди та підпірні стіни.

Коли завершать будівництво

Будівництво планують завершити до липня 2026 року. На 2025 рік передбачено фінансування проєкту на суму 1,16 мільярда гривень, а решта коштів надійде у 2026 році.

У тендері брали участь чотири компанії, в тому числі "Укратоменергобуд", яка подала найнижчу пропозицію в 1,36 мільярда гривень. Однак ця пропозиція була відхилена через проблеми з документацією. Зрештою, переміг консорціум "Мостадор Груп" з пропозицією 1,47 мільярда гривень.

Довідково. До консорціуму "Мостадор Груп" входять шість компаній, зокрема, "Мостобудівельний загін 112" та "Шляхбуд Інвест", які постачатимуть основні ресурси для будівництва. Сукупний дохід учасників консорціуму у 2023 році становитиме 2,09 мільярда гривень.

На які послуги спрямують гроші

ОВ "Будівельна компанія "Зоря" отримала контракт на постачання асфальтобетону, а ТОВ "Шляхбуд Інвест" та Мостобудівельний загін № 112 виконають основні будівельні роботи.

За даними "Наших грошей", на дрібнозернистий асфальтобетон, до складу якого входить полімерна добавка PR Flex-20, виділено значні 92,26 мільйона гривень за тонну, що коштує 7 062 гривень за тонну. Ця ціна значно нижча, ніж у аналогічних матеріалів з полімерними добавками, які коштують від 7 211 до 7 425 гривень за тонну, згідно з даними Національного інституту дорожньої інфраструктури (НДІДІ).

вартість бутового каменю М100-300 була визначена на рівні 73,47 мільйона гривень за ціною 640 гривень за тонну. Ця цифра значно вища за поточні ринкові ціни, які коливаються від 350 до 450 гривень за тонну.

Крім того, піщано-гравійна суміш С5 була запропонована по 825 гривень за кубометр. Ця ціна різко контрастує з середньою ринковою ціною в Україні, яка становить 1030 гривень за кубометр, та іншими тендерами, де ціни варіювалися від 598 до 881 гривень за кубометр.

Крім того, пропозиції на щебінь фракцій 40-70 мм та 20-40 мм були подані за ціною 824 гривні за кубометр, що перевищує середню ринкову ціну 712 гривень за кубометр та ціни на інших тендерах, які варіювалися від 526 до 743 гривень за кубометр. Бічне каміння коштувало 1 650 гривень за метр, тоді як ринкові ціни варіюються від 380 до 1 500 гривень за метр. Варто зазначити, що ціни на пісок, арматуру та бетонні суміші залишалися на рівні ринкових.

Довідково. Будівництво дороги, що веде до аеропорту, який не працює через пвномасшабну війни Росії, розпочалося у 2010 році. Однак упровж багатьох років проект неодноразово затримувався, головним чином через недостатнє фінансування.

В КМДА спростували інформацію про будівництво

Водночас у Київській міській державній адміністрації уже встигли прокоментувати ситуацію. Там кажуть, що кошти на виконання будівельних робіт з будівництва підʼїзної дороги повз аеропорт "Жуляни" на 2025 рік не передбачені.

"За перспективними планами ця дорога проходитиме повз міжнародний аеропорт "Київ", а не до нього", – додали у КМДА.

А замовник будівництва, КП "Дирекція шляхово-транспортних споруд у м. Києві", зазначив, що на 2025 рік бюджетом міста не передбачено кошти на виконання будівельних робіт з будівництва цієї під'їзної дороги. Мовляв, станом на зараз проведено лише процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт, які виконуватимуться в наступних роках за наявного фінансування.

А ось безпосередньо фінансування зазначених робіт у 2025 році не передбачено.