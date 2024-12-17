Контракт официально подписан

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные в системе Prozorro. Указывают, что коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киев" официально подписала контракт с консорциумом "Мостадор Групп" на строительство первой очереди подъездной дороги к аэропорту "Киев" (Жуляны).

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Стоимость контракта составляет 1,47 миллиарда гривен. Запланированная 2,8-километровая дорога соединит проспект Валерия Лобановского с аэропортом, расположенным в Соломенском районе.

Проектом предусмотрено строительство двухполосной проезжей части, выделенной велодорожки, тротуаров, полос безопасности и надземного пешеходного перехода. Кроме того, будут установлены светофоры, канализационные очистные сооружения и подпорные стены.

Когда завершат строительство

Строительство планируют завершить до июля 2026 года. На 2025 год предусмотрено финансирование проекта на сумму 1,16 миллиарда гривен, а остальные средства поступят в 2026 году.

В тендере участвовали четыре компании, в том числе "Укратомэнергострой", которая подала самое низкое предложение в 1,36 миллиарда гривен. Однако это предложение было отклонено из-за проблем с документацией. В конце концов, победил консорциум "Мостадор Групп" с предложением 1,47 миллиарда гривен.

Справочно. В консорциум "Мостадор Групп" входят шесть компаний, в частности, "Мостостроительный отряд 112" и "Шляхбуд Инвест", которые будут поставлять основные ресурсы для строительства. Совокупный доход участников консорциума в 2023 году составит 2,09 миллиарда гривен.

На какие услуги направят деньги

ОВ "Строительная компания "Заря" получила контракт на поставку асфальтобетона, а ООО "Шляхбуд Инвест" и Мостостроительный отряд № 112 выполнят основные строительные работы.

По данным "Наших денег", на мелкозернистый асфальтобетон, в состав которого входит полимерная добавка PR Flex-20, выделены значительные 92,26 миллиона гривен за тонну, что стоит 7 062 гривен за тонну. Эта цена значительно ниже, чем у аналогичных материалов с полимерными добавками, которые стоят от 7 211 до 7 425 гривен за тонну, согласно данным Национального института дорожной инфраструктуры (НИДИДИ).

стоимость бутового камня М100-300 была определена на уровне 73,47 миллиона гривен по цене 640 гривен за тонну. Эта цифра значительно выше текущих рыночных цен, которые колеблются от 350 до 450 гривен за тонну.

Кроме того, песчано-гравийная смесь С5 была предложена по 825 гривен за кубометр. Эта цена резко контрастирует со средней рыночной ценой в Украине, которая составляет 1030 гривен за кубометр, и другими тендерами, где цены варьировались от 598 до 881 гривен за кубометр.

Кроме того, предложения на щебень фракций 40-70 мм и 20-40 мм были поданы по цене 824 гривны за кубометр, что превышает среднюю рыночную цену 712 гривен за кубометр и цены на других тендерах, которые варьировались от 526 до 743 гривен за кубометр. Боковой камень стоил 1 650 гривен за метр, тогда как рыночные цены варьируются от 380 до 1 500 гривен за метр. Стоит отметить, что цены на песок, арматуру и бетонные смеси оставались на уровне рыночных.

Справочно. Строительство дороги, ведущей к аэропорту, который не работает из-за пвномасшабну войны России, началось в 2010 году. Однако в течение многих лет проект неоднократно задерживался, главным образом из-за недостаточного финансирования.

В КГГА опровергли информацию о строительстве

В то же время в Киевской городской государственной администрации уже успели прокомментировать ситуацию. Там говорят, что средства на выполнение строительных работ по строительству подъездной дороги мимо аэропорта "Жуляны" на 2025 год не предусмотрены.

"По перспективным планам эта дорога будет проходить мимо международного аэропорта "Киев", а не к нему", – добавили в КГГА.

А заказчик строительства, КП "Дирекция дорожно-транспортных сооружений в г. Киеве", отметил, что на 2025 год бюджетом города не предусмотрены средства на выполнение строительных работ по строительству этой подъездной дороги. Мол, по состоянию на сейчас проведена только процедура закупки на выполнение строительных работ, которые будут выполняться в последующие годы при имеющемся финансировании.

А вот непосредственно финансирование указанных работ в 2025 году не предусмотрено.