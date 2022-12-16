Сближение с Россией – это вполне закономерный шаг со стороны Пекина. Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.
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Почему Китай укрепляет отношения с Россией
Однако, по его словам, на самом деле ни о каком "углублении" сотрудничества речь не идет. В этой ситуации у Пекина есть совсем другие интересы.
Китай фактически начинает скупку России, поняв, что уже запускается процесс, когда российская экономика будет опускаться на дно. Под видом активизации отношений с Россией Пекин сейчас будет скупать и забирать себе то, что плохо лежит,
– объяснил Саакян.
Политолог считает, что экономические, финансовые и энергетические процессы якобы сотрудничества с Россией, которые сейчас запускает Китай, будут только углубляться.
Олег Саакян рассказал об истинных намерениях Китая касательно России: смотрите видео
Чем для России может обернуться сотрудничество с Китаем
По словам политолога, процесс якобы углубления экономических связей с Россией для Китая является также определенным элементом "гонок с Западом". Отчасти такая ситуация выгодна и России. Впрочем, Москва заплатит за это высокую цену.
Аргумент о том, что Россия с Китаем якобы сближаются, сейчас в геополитическом плане нужен и Владимиру Путину. Но на самом деле Китай просто под видом сближения будет поглощать Россию,
– сказал Саакян.
Изменится ли позиция Китая по поводу войны в Украине
Политолог напомнил, что правительство КНР запретило поставлять в Россию процессоры Loongson на базе собственной архитектуры LoongArch. Китайские власти аргументировали это тем, что технология стратегически важна для Китая, поскольку она используется в военно-промышленном комплексе страны.
Ранее Китай на разных мероприятиях полузакрытого формата не раз декларировал, что не будет помогать России в военном плане. То есть Пекин не собирается ни вмешиваться в конфликт, ни предоставлять России оружие или доступ к технологиям,
– сказал Саакян.
Он отметил, что вдобавок Китай также выступил против применения ядерного оружия. По словам политолога, Пекин четко продемонстрировал свою позицию по поводу войны в Украине и пока ее не меняет. Идет речь только об экономической эксплуатации России.
Отношения России с Китаем: главное
- Китай начинает спасать Россию от сокрушительного поражения в войне против Украины. Ведь Си Цзиньпин рассчитывал на Путина. Однако все сложилось не так, как они ожидали.
- Из-за сокращения газа в Европу "Газпром" начал фиксировать рекордные поставки в Китай газопроводом "Сила Сибири". Они превосходят дневные контрактные обязательства, предусмотренные контрактом между странами.
- Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что Китаю и Индии выгодно поддерживать повестку дня, позволяющую им получать дешевые энергоносители и товары из России. В то же время эти страны не готовы вступать в глобальный конфликт, спасая Москву.