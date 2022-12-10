Такое мнение 24 каналу выразил политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, причиной отмены встречи Моди и Путина, вероятно, стали ядерные угрозы со стороны России.
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Почему Индия и Китай не готовы полностью поддержать Россию
Однако, по мнению Божко, не следует считать, что политический курс Индии от этого существенно изменится.
"Индия и Китай – это наиболее устойчивые величины по поводу конфликта России с Украиной. Им выгодно поддерживать повестку дня, которая им позволяет получить дешевые энергоносители и товары из России", – рассказал политолог.
В то же время, Пекину и Нью-Дели не нужна какая-либо ситуация, в которой на них усилится давление со стороны Соединенных Штатов Америки.
То есть, эти страны готовы покупать у России сырье по существенно сниженным ценам. Однако это экономическая готовность, а не политическая. Индия и Китай не готовы спасать Россию, выскакивая из штанов и начиная глобальный конфликт с Западом не в собственных интересах,
– объяснил Божко.
Пекин и Нью-Дели имеют выгоду от войны в Украине
Политика этих 2 стран по отношению к войне в Украине никак не солидаризируется с Западом. Индия и Китай просто прагматично пользуются моментом, чтобы получить более дешевые энергоносители. Божко добавил, что с введением потолка цен на российскую нефть они будут получать "черное золото" еще дешевле, чем раньше.
"Эти страны имеют выгоду от этой войны. Но вмешиваться в ситуацию настолько, чтобы помогать Российской Федерации как-то переломить ее ход, они не будут. Индия и Китай просто используют затруднительное положение России", – отметил политолог.
Ярослав Божко рассказал, как Индия и Китай используют Путина: смотрите видео
Сигнал Владимиру Путину
То, что премьер-министр Нарендра Моди не захотел встречаться с Путиным, может являться сигналом недовольства Индии политикой Кремля.
Это сигнал Путину. Ведь Индия понимает, что какими бы ни были приятными российские энергоносители, если Россия нанесет ядерный удар – неважно, куда – то на всех, кто помогает России обходить санкции, начнет действовать еще более жесткое давление,
– объяснил Божко.
А это приведет к понижению торгового баланса между Индией и США. Политолог добавил, что это стратегически невыгодно и Индии, и Китаю.
"В мире нет государств, поддерживающих ядерную аргументацию Кремля"
По словам главы Центра политических студий "Доктрина", и Пекин, и Нью-Дели достаточно прямо говорят, что ядерный сценарий для них недопустим.
Сейчас в мире нет государств, готовых поддержать Россию в ее использовании ядерной аргументации как принуждения к переговорам,
– подчеркнул политолог.
Божко отметил, что даже Северная Корея, которая сама часто прибегает к ядерному шантажу, лучше промолчит в этой ситуации. Ведь поддержка России сейчас ей ничего существенно не предоставит.
Ядерные угрозы Кремля: коротко
- После периода относительного "затишья" российский диктатор вернулся в информационное поле с ядерным шантажом. Владимир Путин "заверил", что Россия запустит ядерные ракеты только ответ на ядерный удар по ней.
- Во время саммита в Кыргызстане Владимир Путин заявил, что в Кремле размышляют над тем, чтобы официально добавить в военную доктрину пункт о превентивном ядерном ударе по противнику для "разоружения".
- Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о том, что Москва расширяет и модернизирует свое ядерное оружие. При этом Путин, по словам Ллойда, занимается "глубоко безответственным бряцанием ядерными саблями".