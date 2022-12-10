Такое мнение 24 каналу выразил политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, причиной отмены встречи Моди и Путина, вероятно, стали ядерные угрозы со стороны России.

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Почему Индия и Китай не готовы полностью поддержать Россию

Однако, по мнению Божко, не следует считать, что политический курс Индии от этого существенно изменится.

"Индия и Китай – это наиболее устойчивые величины по поводу конфликта России с Украиной. Им выгодно поддерживать повестку дня, которая им позволяет получить дешевые энергоносители и товары из России", – рассказал политолог.

В то же время, Пекину и Нью-Дели не нужна какая-либо ситуация, в которой на них усилится давление со стороны Соединенных Штатов Америки.

То есть, эти страны готовы покупать у России сырье по существенно сниженным ценам. Однако это экономическая готовность, а не политическая. Индия и Китай не готовы спасать Россию, выскакивая из штанов и начиная глобальный конфликт с Западом не в собственных интересах,

– объяснил Божко.

Пекин и Нью-Дели имеют выгоду от войны в Украине

Политика этих 2 стран по отношению к войне в Украине никак не солидаризируется с Западом. Индия и Китай просто прагматично пользуются моментом, чтобы получить более дешевые энергоносители. Божко добавил, что с введением потолка цен на российскую нефть они будут получать "черное золото" еще дешевле, чем раньше.

"Эти страны имеют выгоду от этой войны. Но вмешиваться в ситуацию настолько, чтобы помогать Российской Федерации как-то переломить ее ход, они не будут. Индия и Китай просто используют затруднительное положение России", – отметил политолог.

Ярослав Божко рассказал, как Индия и Китай используют Путина: смотрите видео

Сигнал Владимиру Путину

То, что премьер-министр Нарендра Моди не захотел встречаться с Путиным, может являться сигналом недовольства Индии политикой Кремля.

Это сигнал Путину. Ведь Индия понимает, что какими бы ни были приятными российские энергоносители, если Россия нанесет ядерный удар – неважно, куда – то на всех, кто помогает России обходить санкции, начнет действовать еще более жесткое давление,

– объяснил Божко.

А это приведет к понижению торгового баланса между Индией и США. Политолог добавил, что это стратегически невыгодно и Индии, и Китаю.

"В мире нет государств, поддерживающих ядерную аргументацию Кремля"

По словам главы Центра политических студий "Доктрина", и Пекин, и Нью-Дели достаточно прямо говорят, что ядерный сценарий для них недопустим.

Сейчас в мире нет государств, готовых поддержать Россию в ее использовании ядерной аргументации как принуждения к переговорам,

– подчеркнул политолог.

Божко отметил, что даже Северная Корея, которая сама часто прибегает к ядерному шантажу, лучше промолчит в этой ситуации. Ведь поддержка России сейчас ей ничего существенно не предоставит.

Ядерные угрозы Кремля: коротко