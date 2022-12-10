Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, причем в отмене встречи война в Украине и ядерное оружие.

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Экономическая составляющая

Шейтельман отметил, что отмена встречи Моди с Путиным – это самая главная политическая новость для Украины. Россия надеялась на Индию и как на рынок сбыта, и как на рынок закупок. В частности, Индия – это крупный производитель автомобилей, и даже до войны в этом смысле преобладала Россию в 10 раз.

Сейчас Россия уже фактически никакие автомобили не производит, потому что запчасти нигде не может достать. До отмены саммита было сообщение о том, что Индия будет поставлять России запчасти для автомобилей и еще нечто высокотехнологичное. Поэтому на Индию был экономический расчет,

– заметил политтехнолог.

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Политическая составляющая

Он продолжил, что в политической составляющей отмены встречи Моди с Путиным есть то, что Россия заявляла о развороте на Восток, а теперь и на Востоке отказываются иметь дела с Москвой. В частности, тамошним бизнесменам говорили, что мы сейчас не торгуем с Европой, США, но будем торговать с Восточными странами. Однако и здесь отказ, являющийся ударом и шоком для тех же бизнесменов.

"Поэтому поступок Моди – это поддержка Украины, даже большая, чем любое голосование в ООН. Кроме того, похоже, правыми оказались аналитики, которые говорили, что слова Си и Моди на саммите ШОС закрыли тему Путина с использованием ядерного оружия. Значит, индийский премьер тогда об этом говорил, и вот сейчас это подтвердилось», – подчеркнул Шейтельман.

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