Таку думку 24 каналу висловив політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, причиною скасування зустрічі Моді та Путіна, ймовірно, стали ядерні погрози з боку Росії.

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Чому Індія та Китай не готові повністю підтримати Росію

Однак, на думку Божка, не варто вважати, що політичний курс Індії від цього суттєво зміниться.

"Індія і Китай – це найбільш сталі величини щодо конфлікту Росії з Україною. Їм вигідно підтримувати порядок денний, які їм дозволяє отримати дешеві енергоносії та товари з Росії", – розповів політолог.

Водночас Пекіну та Нью-Делі не потрібна будь-яка ситуація, у якій на них посилиться тиск з боку Сполучених Штатів Америки.

Тобто ці країни готові купувати у Росії сировину за суттєво зниженими цінами. Однак це економічна готовність, а не політична. Індія та Китай не готові рятувати Росію, вискакуючи зі штанів та починаючи глобальний конфлікт із Заходом не у власних інтересах,

– пояснив Божко.

Пекін та Нью-Делі мають зиск з війни в Україні

Політика цих 2 країн стосовно війни в Україні аж ніяк не солідаризується з Заходом. Індія та Китай просто прагматично користуються моментом, аби отримати дешевші енергоносії. Божко додав, що із введенням стелі цін на російську нафту вони будуть отримувати "чорне золото" ще дешевше, ніж раніше.

"Ці країни мають зиск з цієї війни. Але втручатися в ситуацію настільки, щоб допомагати Російській Федерації якось переламати її хід, вони не будуть. Індія та Китай просто використовують скрутне становище Росії", – зазначив політолог.

Ярослав Божко розповів, як Індія та Китай використовують Путіна: дивіться відео

Сигнал Владіміру Путіну

Те, що прем'єр-міністр Нарендра Моді не захотів зустрічатися з Путіним, може бути сигналом невдоволення від Індії політикою Кремля.

Це сигнал Путіну. Адже Індія розуміє, що якими б не були приємними російські енергоносії, якщо Росія завдасть ядерного удару – неважливо, куди – то на усіх, хто допомагає Росії обходити санкції, почне діяти ще жорсткіший тиск,

– пояснив Божко.

А це призведе до зниження торговельного балансу між Індією та США. Політолог додав, що це стратегічно невигідно і для Індії, і для Китаю.

"У світі немає держав, які підтримують ядерну аргументацію Кремля"

За словами голови Центру політичних студій "Доктрина", і Пекін, і Нью-Делі досить прямо говорять, що ядерний сценарій для них є неприпустимим.

Зараз у світі немає держав, які готові підтримати Росію у її використанні ядерної аргументації як примусу до переговорів,

– наголосив політолог.

Божко зауважив, що навіть Північна Корея, яка сама часто вдається до ядерного шантажу, краще промовчить у цій ситуації. Адже підтримка Росії зараз їй нічого суттєво не надасть.

Ядерні погрози Кремля: коротко