Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

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Путін здійснив 2 крок за рік до ескалації війни

Президент Зеленський наголосив, що сьогодні, 21 листопада, кремлівський лідер Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни.

Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН,

– наголосив гарант.

Зеленський підкреслив, що це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було – залучення КНДР до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.

За словами лідера України, російський диктатор зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Зеленський наголосив, що Путіну "плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу".

"Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів", – наголосив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що Росія точно не хоче миру.

"І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації", – запевнив президент.

Він наголосив, що коли ворожі російські ракети б’ють по українських містах, коли щоночі нашу країну атакують іранські "Шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не лише робить війну довшою – він "просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру".

Президент підкреслив, що світ повинен на це реагувати. Він вказав, що наразі сильної реакції світу немає.

Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить.Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що потрібно реагувати та тиснути. Він також додав, що потрібно примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. "Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України", – зазначив Зеленський.

Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно,

– резюмував лідер України.