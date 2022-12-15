Об этом 24 каналу сказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По его мнению, Китай хочет спасти Россию от поражения, потому что она ему нужна.

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Эксминистр отметил, что Китаю нужна Россия для дальнейшего противостояния с Западом.

Она (Россия – 24 канал) нужна Китаю как источник ресурсов, в первую очередь – нефти, газа и продовольствия. Также она ему нужна, чтобы контролировать логистику, в частности, инфрастуктуру – это и Африка, и Дальний Восток. Поэтому Китай будет пытаться мягко васализировать Россию и даже колонизировать эту страну.

– заявил Климкин.

По его словам, есть люди в России, которых это очень беспокоит, и они понимают, что у Путина на самом деле нет выхода.

Эксминистр подчеркнул, что глава Кремля в каком-то смысле, как в сказках: налево пойдет – его убьют, направо пойдет – еще что-нибудь и так далее. По его мнению, на сегодняшний день Путин в ситуации, когда у него нет простых решений.

Он не хочет проиграть, понимая, что это конец ему и его режиму в России, который он строил 20 лет. Путин прекрасно понимает, что он не может выиграть, но возникает вопрос – что дальше? И тут полагаться на Китай на самом деле – один из козырей, который у него есть,

– подытожил Климкин.

Он добавил, что Китай пока выигрывает от этой войны.

"Но между тем его младший партнер – Россия – выглядит как избитая собака. И это не нравится Си Цзиньпину, потому что он рассчитывал на Путина в дальнейшем построении коалиции вокруг Китая", – отметил Климкин.

Климкин о заявлениях Залужного и попытках Китая спасти России от поражения: видео



По его словам, лидер Китая прекрасно понимал намерения Путина, но представлял себе это совсем по-другому.

Украина уже неформально является частью Запада. И мы станем его частью, имея свой опыт и возможность влиять на то, каким будет Запад в 21 веке. Всем понятно, что война с Россией – это война за то, каким будет 21 век в мире.

– считает Климкин.

Эксминистр отметил, что это пугает Китай. "Ибо из-за войны России против Украины Китай понял, что есть коллективный Запад и Украина как его часть. Это Китаю не нравится, и он будет пересматривать многие стратегии", – добавил он.

К слову, на российскую нефть установили предельную цену в 60 долларов за баррель. Россия рассчитывала, что начнет продавать больше нефти в Китай. Однако недавно лидер Си Цзиньпинь заявил, что готов нарастить покупку энергоносителей с Ближнего Востока. Почему Китай начал отказываться от дешевой российской нефти – читайте мнение эксперта в статье.