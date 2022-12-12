Об этом 24 каналу рассказал главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах. Такое заявление Си Цзиньпин объявил на саммите стран Персидского залива.
К теме Китай стремится ослабить роль доллара в мире: при чем здесь Саудовская Аравия и нефть
Китай не хочет подвергать себя опасности
По словам Фараджаллаха, Китай стал отворачиваться от дешевой российской нефти. Там понимают, что все мировое сообщество настроено против Кремля из-за войны против Украины. Официальный Пекин отдает себе отчет, что может попасть во вторичные санкции из-за усиления торговли с Россией.
Китай – это вторая экономика мира. Но их огромные вложения находятся в руках США. Если Китай нарушит санкции по нефти, то также начнет подпадать под ограничения. Поэтому Пекин работает над дальнейшим переходом на арабскую нефть.
– отметил Фараджаллах.
По его мнению, в Китае отдают себе отчет, что Путин вполне может в будущем потерять власть в России. Поэтому Пекину выгоднее работать с лидерами и законными режимами, не имеющими больших проблем среди международного сообщества.
Китай отворачивается от дешевой российской нефти – Фараджаллах: смотрите видео
С другой стороны, страны ОПЕК несколько озабочены санкциями от ЕС в отношении российской нефти. Некоторые представители озабочены тем, что Евросоюзу удалось установить лимит стоимости. Потому арабский мир усиливает сотрудничество с Китаем.
Есть мнение, если кто-то смог установить предельную цену на нефть, то политика может влиять на экономику. Поэтому они боятся, что и ОПЕК+, куда входит Россия, тоже могут что-нибудь такое навязать,
– считает Фараджаллах.
Санкции против российской нефти уже действуют
- 5 декабря заработали новые санкции от Евросоза против России. Речь идет об ограничениях для нефти, импортируемой морским путем.
- Согласно санкциям максимальная возможная цена на такую российскую нефть – 60 долларов за баррель. Если стоимость ниже, то ограничений нет. Это поможет резко ограничить доходы государства-агрессорки.
- В России недовольны таким решением. И уже даже рассказывают о возможном введении минимальной цены на нефть.