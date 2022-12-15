Про це 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. На його думку, Китай хоче врятувати Росію від поразки, бо вона йому потрібна.

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Ексміністр зазначив, що Китаю потрібна Росія для подальшого протистояння з Заходом.

Вона (Росія – 24 канал) потрібна Китаю як джерело ресурсів, в першу чергу – нафти, газу та продовольства. Також вона йому потрібна, щоб контролювати логістику, зокрема інфрастуктуру – це й Африка, й Далекий Схід. Тому Китай буде намагатися м’яко васалізувати Росію і навіть колонізувати цю країну,

– заявив Клімкін.

За його словами, є люди в Росії, яких це дуже турбує, і вони розуміють, що в Путіна насправді немає виходу.

Ексміністр наголосив, що глава Кремля в якомусь сенсі, як в казках: наліво піде – його вб’ють, направо піде – ще щось там і так далі. На його думку, на сьогодні Путін в ситуації, коли в нього немає простих рішень.

Він не хоче програти, бо розуміє, що це кінець йому і його режиму в Росії, який він будував 20 років. Путін прекрасно розуміє, що він не може виграти, але виникає питання – що далі? І тут покладатися на Китай насправді – один з козирів, який ще в нього є,

– підсумував Клімкін.

Він додав, що Китай поки виграє від цієї війни.

"Але між тим його молодший партнер – Росія – виглядає як побита собака. І це не подобається Сі Цзіньпіну, бо він розраховував на Путіна в подальшій побудові коаліції навколо Китаю", – зазначив Клімкін.

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За його словами, лідер Китаю чудово розумів наміри Путіна, але уявляв собі це зовсім на інший кшталт.

Україна вже неформально є частиною заходу. І ми станемо його частиною, маючи свій досвід і можливість впливати на те, яким буде Захід у 21 століття. Всім зрозуміло, що війна з Росією – це війна за те, яким буде 21 століття у світі,

– вважає Клімкін.

Ексміністр зазначив, що і це лякає Китай. "Бо через війну Росії проти України Китай зрозумів, що є колективний Захід і Україна як його частина. Це Китаю не подобається, і він буде переглядати багато стратегій", – додав він.

До слова, на російську нафту встановили граничну ціну у 60 доларів за барель. Росія розраховувала, що почне продавати більше нафти до Китаю. Однак нещодавно тамтешній лідер Сі Цзіньпінь заявив, що готовий наростити купівлю енергоносіїв з Близького Сходу. Чому Китай почав відмовлятися від дешевої російської нафти – читайте думку експерта у статті.