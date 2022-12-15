Именно Украина не разрешила российскому диктатору тотально доминировать по всей Европе. Об этом и многом другом в интервью для 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Россияне просят Путина остановить войну

Утро в России сегодня началось с "файер-шоу" в Сибири, там возник пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Иркутской области. Но это еще не всё. В Конгрессе США предлагают исключить Россию из Совбеса ООН. В то же время, народ России обратился к Путину с просьбой остановить "спецоперацию", даже создали электронную петицию. Об этом всем и поговорим с Михаилом Подоляком.

Вчера россияне устроили нам плохое утро с дронами, а сегодня они тушат пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе. У них там в последнее время прямо какая-то проверка пожарной безопасности – то горит ТРЦ, то заводы, то еще что-то. Вы случайно не слышали, что у них там происходит?

У них все идет по плану, все четко и структурировано. Они уничтожают свою архаичную экономику и политическую систему, и они хотят выйти на революционные процессы трансформации России, потому что им неудобно быть гражданами такой страны и они ускоренными темпами ее уничтожают. Мы видим это. Но если говорить серьезно, то следует выделить основные пункты.

Первое – все идет правильно. Сейчас на десятом месяце войны в Конгрессе США проговаривают предложение исключить Россию из Совбеза ООН, чтобы выйти из этой коллизии, когда страна-террорист находится в Совбезе ООН как постоянный член с правом вето.

Это нонсенс, потому что Россия, таким образом, блокирует не только расследование своих террористических действий в Украине, она постоянно использует право вето, чтобы увеличить количество терактов по всему миру.

И мне кажется логичным отнять у нее это право. Это нужно было сделать сразу после начала боевых действий в Украине, но между тем принципы глобальной контрбезопасности будут изменены после этой войны, и у России будет совсем другой вид и место.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Второе – по поводу аварий в России, количество которых увеличивается. Здесь вопрос не в Украине, мы же с вами искренне говорим, что не имеем отношения ко всему происходящему с точки зрения краха российской экономики.

Мы не атакуем эти объекты, по территории России не летают наши крылатые ракеты, мы не бьем беспилотниками по Иркутской области.

Но количество таких эксцессов действительно огромно, и это говорит о том, что санкционные последствия явно работают, потому что в России нет запасных частей, нет возможности ремонтировать все это, нет возможности получать профессиональные консультации, ведь раньше Россия была интегрирована в другие технологические цивилизации.

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Давайте откровенно скажем, что Россия не является технологической цивилизацией, это отсталая страна и, безусловно, кто-то ремонтировал все, что касается современных производств. Сегодня всего этого нет в России, поэтому количество таких эксцессов будет существенно увеличиваться.

Еще одна составляющая этих инцидентов – безусловно, война идет на территории России. Ведь невозможно было бы себе представить, что когда ты начинаешь войну такой интенсивности в другой стране, то, безусловно, ты получишь прямые последствия – и бомбоубежища, и сирены, и постоянные аварии, и криминализация и т.д. И эти последствия приведут к тому, что в России будет определенный трансформационный процесс.

И третье – эти 25 тысяч подписей за петицию о том, что нужно сворачивать "спецоперацию". Но нет разницы, сколько тысяч людей ее подписали, потому что в России нет конкурентного общества, нет демократии, нет права голоса и нет каких-либо дискуссий.

Россия будет вести войну, которую она называет "СВО" до того момента, пока проиграет на территории Украины в полном объеме. Не надо питать иллюзий – Россия проиграет, и после этого они попытаются сказать, что "это не они нападали, это было что-то непонятное" и "давайте считать это какой-то ошибкой".

Международное право позволяет уничтожать все, что связано с Россией

Я бы все, что происходит на российских болотах, назвала кармой. Теперь ведь получается, что все то, что они нам принесли, получают себе взаимно. Они ведь уничтожили наш Мариуполь и сказали, что он "самоочистился", и теперь они сами уничтожатся и самоочистятся. И тогда увидим, пошло ли это им на пользу.

Давайте четко поставим моральные акценты – мы не то, что имеем право, мы должны говорить об уничтожении людей, которые пришли нас убивать, это убийцы, это уголовные военные преступники. И Украина имеет право в пределах не только морали, но и международного права уничтожать все, что касается России.

Было бы желательно, будь у нас более смелые партнеры, говорить о том, что должны быть симметричные ответы. То есть, если самолет стратегической авиации самостоятельно поднимается с любого военного российского аэродрома, он должен быть уничтожен. Мы должны об этом говорить.

Но Украина соблюдает международное право в полном объеме, поэтому мы говорим о том, что будем максимально уничтожать живую силу и технику на оккупированных территориях Украины и все, что касается "бренда Россия", который, к сожалению, до сих пор существует. Я думаю, что после войны они будут проводить "ребрендинг" и искать другое название для этой страны, что-то типа аббревиатуры СССР и т.д.

Но между тем мы имеем абсолютные права на то, чтобы уничтожать в полном объеме российских военных на территории Украины, включая территории Крыма и Донбасса, потому что там нет ни у кого юридических прав, кроме Украины.

Наши партнеры говорили нам, что не имеют представления, как мы вернули Харьковщину, потому что видели это по-другому – летят самолеты, уничтожают все перед собой, а затем заходит тяжелая техника, пехота и т.д. Но мы сделали все прекрасно и вернули наши территории.

Они удивлялись, как таким образом можно вернуть Херсонщину. А теперь говорят, мол, войны так не выигрываются. Имеется в виду без симметричных ответов касательно ударов по объектам на территории России, как это делают они. Для них это нонсенс. А мы станем первыми и покажем миру пример, как это можно сделать.

Во-первых, войну мы выиграем, это очевидная вещь для всех, в том числе и в самой России. Они сегодня на своих пропагандистских площадках постоянно говорят о том, что могут проиграть. Это существенное изменение мировоззрения, то есть, если в первые месяцы они говорили вроде бы что-то могут, то сегодня четко обсуждают, что будут делать дальше, когда проиграют в военном смысле на территории Украины. Это очень важно, происходит смена мировоззрения даже в России.

Во-вторых, есть абсолютное изменение мировоззрения в политических элитах стран-партнеров. Сегодня они делают очень жесткие заявления по России и ее юридической ответственности, включая Путина.

Они четко фиксируют, что этот субъект – Путин – не очень интеллектуальный человек, спровоцировавший великую войну геноцидного типа, будет отвечать как уголовный преступник. Раньше они боялись даже думать, а сегодня официальные лица Евросоюза на разных площадках говорят об этом.

Это свидетельствует о том, что эта война будет доведена до конца, несмотря на разные мнения, с точки зрения помощи Украине как финансовой, так и вооруженной. Мы должны это фиксировать.

Да, вы совершенно правы, что уже десятый месяц, и хотелось, чтобы это все было быстрее. Но мы украинцы и тем отличаемся от других стран – мы берем на себя всю ответственность здесь и сейчас.

Третья составляющая Украины будет вписана не только в учебники по истории абсолютно золотыми буквами, но и в учебники по военной тактике и стратегии – как нужно проводить контрнаступательные действия большой интенсивности в XXI веке. Мы будем тренерами современных армий других стран по проведению разных сценарных действий, не имея классической триады.

Например, самолетов, истребителей, чтобы работать по переднему краю обороны России, достаточному количеству бронетехники и симметричному количеству артиллерии, но все равно эффективно продвигаемся, забираем сразу 4-5 тысяч квадратных километров нашей территории. Это будет вписано в учебники.

Четвертая составляющая, на мой взгляд, логика этой войны обнулит старые иллюзии и мифы, что и как нужно делать. Украина в этом является пионером, то есть страной лидерского типа, которая говорит о том, как нужно брать на себя ответственность.

В нас уже верят. Если в начале войны в нас не совсем верили – откровенно говоря, все ожидали, что Россия – страна-монстр, у которой есть достаточно ресурсов, чтобы сломить Украину, то сегодня в наше государство верят абсолютно все партнеры и даже нейтральные государства.

А к России отношение как стране, которая все равно проиграет. В нее никто не верит, в том числе и сама политическая элита и пропагандистское сообщество России.

Мы как какой-то доктор Хаус, к которому пришли с маленькой сыпью на коже, а он говорит, что нужно делать операцию и смотреть, что там внутри. А когда мы тот организм раскрыли, то оказалось, что там и то, и то не работает и вообще опухоль на весь мозг, поэтому ее надо удалять вместе с тем, что от мозга осталось.

Путин боится только Украину

Что касается смены мировоззрения в России – говорят, что Владимир Путин в последний момент лично отменил итоговую пресс-конференцию. Об этом написало англоязычное издание The Moscow Times. Там говорят, что никто не мог дать 100% гарантий, что атака Украины на Россию не будет осуществлена в момент проведения пресс-конференции.

С момента "Киев за 3 дня" до момента "боюсь проводить пресс-конференцию, чтобы ничего не прилетело" прошло 10 месяцев.

Было бы желательно, чтобы через десять месяцев России в ее нынешнем виде не существовало. Это было бы гораздо важнее, потому что мы сохранили бы тысячи жизней наших людей, являющихся ценностью. В отличие от того, что Россия показывает на поле боя и вообще по качеству своего общества.

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Между тем, вы совершенно правы. Мы занимаемся в основном хирургией и косметологией. Мы вычленим российскую заразу и сделаем это в любом случае. Еще раз повторю, даже Путин это прекрасно понимает.

Но особенность его психотипа в том, что он будет до последнего убивать людей, потому что так настроен. Он понимает, что будет проигрывать, но все равно хочет доказать, что имеет право уничтожать чужую жизнь.

Это его сущность. Он об этом и говорит. Когда он рисует какие-то картинки, почему зашел в Украину, это все не имеет никакого значения. Имеет значение одно – он просто реализует свой комплекс ненависти к нам. В то же время он очень искренне боится украинцев, потому что понимает, если бы не Украина, то он бы тотально доминировал в Европе сегодня как привык.

А привык он к тому, что когда он говорит – люди не слушают смысла того, что он говорит, а просто на "магию его присутствия". Я имею в виду, прежде всего, европейских политиков. Это было до начала этой войны и даже до ее середины, потому что они смотрели на "магию присутствия Путина", например в телефонном разговоре, а не на то, что он говорил. Сегодня они смотрят и понимают, что он говорит совершенно бессмысленные вещи.

Для того чтобы Путин вернулся в свою "эру доминирования", которую он выстраивал 20 лет, ему надо вопреки всему максимально жестоко уничтожить только одну страну. Именно поэтому сегодня он уже не говорит о так называемой денацификации – это все уже не имеет никакой разницы.

Он откровенно и прямо на всех площадках говорит, что будет массово убивать украинцев. Мы должны это зафиксировать – это является конкретным проявлением конкретного преступления. Это первая составляющая.

А вторая составляющая, зачем ему выходить на ежегодную конференцию? Сегодня он смотрится комично. Все что он говорит – предсказуемо и не имеет никакого реального смысла.

Он будет говорить те же нарративы о Ленине, что "Донбасс бамбили", что миллионы людей на Донбассе не получали воду, что там погибают дети, что вроде бы они "имели право" зайти в Украину, что у нас якобы был государственный переворот.

Вы понимаете этот нонсенс? Все будут смотреть и думать, что он снова мелет. Путин это подсознательно прекрасно понимает. Более того, он будет видеть глаза людей, которые напуганные будут сидеть в российском парламенте.

У него же нет парламента как дискуссии, но есть формальное место. Эти люди будут сидеть с глазами, в которых будет только две эмоции: страх и ненависть к нему. Она будет сознательно прорываться.

Почему? Потому что эти люди сидели-бартсвовали. Россия себя вела как? "Мы, мы здесь можем. Бойтесь нас". Такой барин 18 века с рабами, с крепостными. Барин приехали. Так они ездили по Европе. Покупали себе там какие-нибудь постройки, какие-то машины, какие-то яхты.

Сегодня они понимают, что они никто. К ним относятся, как к мерзкой куче людей, которые больше не имеют права заехать на Лазурный берег во Франции.

И они боятся ответственности, боятся быть нелояльными к тому же Путину. Пока у Путина есть ресурс как-то с ними разобраться. А с другой стороны, они его уже ненавидят за то, что он разрушил их привычный образ жизни. Вот это барствование.

И они понимают, что к ним везде во всем мире относятся как к изгоям. Понимаете какие эмоции? И они будут переполнять здание российского парламента.

Мог бы выйти и в очередной раз отшутиться. Он-то это умеет делать. По меньшей мере, кто-то из его двойников точно умеет это делать.

Подождите, подождите. Путин не умеет шутить. Это примитивные шутки. Они воспринимаются очень узким социальным слоем людей, у которых есть определенные психологические проблемы.

"Нравится – не нравится", эти некрофильские залеты его. Понимаете, что это не шутки? Все делали вид, что это человек, разбирающийся в чем-то, что у него есть определенный интеллект, что он умеет шутить, что надо слушать его, там есть какая-то логика, причинно-следственные связи какие-то есть. Этого нет.

Сегодня это все обнажено. Это царь, который гол. Просто нужно так и относиться к этому. Безусловно, это не позволит нам завтра выиграть войну. Я имею в виду выиграть, чтобы она рационально закончилась.

Потому что, если бы был ум, они бы понимали, что нужно искать возможность вывести войска с территории Украины. Кстати, президент Зеленский об этом прямо сказал: "вы же говорите о переговорах, о мирном урегулировании, несмотря на то, что это вы зашли на нашу территорию. Вы зашли на территорию другого суверенного государства и убиваете здесь людей".

Но если вы хотите мирного урегулирования, стол переговоров – так, пожалуйста, к Рождеству выведите свои войска. А после этого сядем с вами и будем искать какие-то вопросы, которые мы должны обсудить".

Что мы услышали в ответ? Мы услышали ответ от субъекта Пескова, который сказал: "Нет, категорически нет. Мы не будем выводить войска с территории Украины. Мы будем оккупировать, убивать и совершать военные преступления".

Но видите, он там термины обозначил и сказал, что к Новому году они не выйдут. У нас еще есть Рождество 7 января, так что, может, они к нему планируют себе выйти. А может быть, они дальше недели себе ничего не планируют. К примеру, полеты не планируют. Так, может, такой срок планирования – всего на неделю.

Это сродни стратегии рыбок гуппи – планируем на очень короткий срок. Но мне кажется, что они летать вообще скоро не будут, и это будет бессрочно. Ведь они украли определенное количество лизинговых самолетов, но запчастей нет, за границу вылететь на этих самолетах они не могут, потому что это ворованные самолеты.

Таким образом, через несколько месяцев, полгода, год – они вообще не смогут использовать авиатехнику. А строить что-то свое, кроме Лады 1970 года, они точно не могут. Поэтому будем ждать, когда они на лошадях с паровым двигателем на повозке будут ездить.

Обратите внимание! Вторую часть интервью с заместителем главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на сайте 24 канала уже завтра.