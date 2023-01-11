Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припускає, що зараз можливе певне пом'якшення відносин між Китаєм та західним світом. Це не означає припинення ворожнечі, але ситуація дещо внормується.

До теми Китай вже бачить перемогу України, – політтехнолог про "здивування" Пекіна через війну

Якою може бути угода між західним світом та Китаєм

Як вважає Шейтельман, можливо, незабаром між західними країнами та Китаєм може бути укладена угода. Але сумнівно, що вона буде публічною. Сполучені Штати разом із європейськими країнами намагаються домовитися з Китаєм в геополітичних питаннях.

Що туди може увійти? Перше – що Китай здає Росію. Ні, не дарує її заходу. А, навпаки, погоджується взяти собі. Натомість Захід зможе передати будь-яку зброю Україні – літаки, ракети. Адже ціль – знищити Росію. За це Китай отримає право використовувати Росію як колонію в економічному сенсі,

– припускає Шейтельман.

Цілком ймовірно, що Китай намагатиметься додати до цієї угоди ще й Тайвань. Сполучені Штати, звісно, не будуть відпускати острів зі своєї орбіти. Однак можуть піти на певні невеликі поступки. Як гадає Шейтельман, цю можливу угоду можна схарактеризувати як "Росія в обмін на Тайвань".

Чи можлива угода між західним світом та Китаєм – думка Шейтельмана: дивіться відео

Китай міг не знати, що Путін планує повномасштабну війну