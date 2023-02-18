Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише 24 Канал.

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Чому Китай спостерігає за ходом війни в Україні

Генсек НАТО пов’язав війну Росії проти України з Китаєм, він висловив занепокоєння щодо початку війни Пекіна проти Тайваню.

Те, що сьогодні відбувається в Європі, завтра може статися у Східній Азії,

– сказав він.

Столтенберг наголосив, що Кремль "хоче іншої Європи", тоді як Пекін "уважно стежить, щоб побачити ціну, яку платить Росія – або винагороду, яку вона отримує за свою агресію".

Також він заявив, що "навіть якщо війна закінчиться завтра, наше середовище безпеки зміниться на довгострокову перспективу".

Столтенберг закликає Захід уникати своєї залежності від Китаю

Генсек НАТО попередив, що західні союзники повинні діяти єдино як на військовому, так і на економічному фронтах. Зокрема, він закликає Захід уникати своєї залежності від Китаю щодо сировини та експорту технологій.

Війна в Україні показала небезпеку надмірної залежності від авторитарних режимів. Ми не повинні робити такої ж помилки з Китаєм та іншими авторитарними режимами,

– сказав він.

Столтенберг також закликав союзників по НАТО уникати внутрішніх чвар. "Ми не повинні створювати нові бар’єри між вільною та відкритою економікою. Найважливішим уроком війни в Україні є те, що Північна Америка та Європа повинні стояти разом", – додав він.

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