Эту идею поддержал Дмитрий Кулеба

Также на встрече министров иностранных дел стран G7 выступил за идею предоставления кассетных боеприпасов и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что, хотя этот боеприпас вызывает споры в мировой политике, однако Украина не является участником конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

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Следовательно, по его словам, никаких правовых препятствий для поставки Украине этого оружия нет. Более того, Украина имеет доказательства использования Россией кассетных боеприпасов.

И если мы их получим, то будем использовать их только против вооруженных сил Российской Федерации,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание! Большинство европейских стран было среди примерно 110 стран, подписавших соглашения Осло. Они запрещают использование, транспортировку, производство и хранение кассетных бомб. Однако соглашение еще не ратифицировали Россия и Украина, а также США и несколько государств ЕС и стран Западных Балкан.

НАТО и Германия – против

Однако такой призыв не оценили ни в НАТО, ни в Германии и отвергли его. Там отметили, что это оружие чрезвычайно противоречиво на международном уровне, а некоторое даже запрещено международным стандартом. Взамен комиссия ЕС рассматривает поставки стандартных боеприпасов.

Так, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что НАТО не рекомендовало и не поставляло этот тип оружия.

Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы,

– подчеркнул он.

Отрицательно на призыв Украины отреагировала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, это не тот вопрос, за который отвечает ЕС. В то же время для общества важно, "чтобы Украина получила ту поддержку, которую она получала в течение последних 12 месяцев". Речь идет не только о поставках оружия, но и о помощи с энергоснабжением, финансовой помощи и поддержке с размещением и уходом беженцев из страны.

Политик от Зеленых Антон Гофрайтер также подверг критике украинскую идею применения кассетных боеприпасов и фосфорных бомб на поле боя. Он заявил, что это требование возникло из-за отчаяния: "Потому что обещанное выполняется недостаточно — хорошим примером является Leopard 2. Германия, Польша и Португалия пообещали Украине основные боевые танки этого типа. Объявление канцлера Олафа Шольца о том, что Киев будет оснащен танками для двух батальонов, пока не могут быть выполнены, поскольку многие другие страны выступают за поставку, но сейчас удерживаются".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Запад поддерживает Украину в защите свободы и европейского мирного порядка. Однако при этом партнеры руководствуются европейским мирным порядком, Уставом ООН и международным гуманитарным правом.