Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга. Следователи работают над сбором улик.

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Есть доказательства по Херсонщине и Одесщине

У нас есть доказательства в Одесской области, у нас есть доказательства в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные бомбы, кассетные снаряды,

– заявила Венедиктова.

Что известно о кассетных бомбах

Это средства поражения, в определенной разновидности контейнера такой бомбы могут быть сотни однотипных кассетных боевых элементов. Они распыляются над землей, таким образом площадь поражения значительно растет.

Обратите внимание! В 2008 году в Дублине на международной конференции было достигнуто соглашение о запрещении использования кассетных бомб. Документ подписали дипломаты из более чем сотни стран. Россия этого не сделала.

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