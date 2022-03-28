Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга. Следователи работают над сбором улик.
На тему Путин не может быть подозреваемым в военных преступлениях, пока является президентом России, – Венедиктова
Есть доказательства по Херсонщине и Одесщине
У нас есть доказательства в Одесской области, у нас есть доказательства в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные бомбы, кассетные снаряды,
– заявила Венедиктова.
Что известно о кассетных бомбах
Это средства поражения, в определенной разновидности контейнера такой бомбы могут быть сотни однотипных кассетных боевых элементов. Они распыляются над землей, таким образом площадь поражения значительно растет.
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