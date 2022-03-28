Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу. Слідчі працюють над збором доказів.
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Є докази щодо Херсонщини та Одещини
Ми маємо докази в Одеській області, ми маємо докази в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні бомби, касетні снаряди,
– заявила Венедіктова.
Що відомо про касетні бомби
Це засоби ураження, у певному різновиді контейнера такої бомби можуть бути сотні однотипних касетних бойових елементів. Вони розпорошуються над землею, таким чином площа ураження значно зростає.
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