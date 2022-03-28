Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу. Слідчі працюють над збором доказів.

До теми Путін не може бути підозрюваним у воєнних злочинах, доки є президентом Росії, – Венедіктова

Є докази щодо Херсонщини та Одещини

Ми маємо докази в Одеській області, ми маємо докази в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні бомби, касетні снаряди,

– заявила Венедіктова.

Що відомо про касетні бомби

Це засоби ураження, у певному різновиді контейнера такої бомби можуть бути сотні однотипних касетних бойових елементів. Вони розпорошуються над землею, таким чином площа ураження значно зростає.

Зверніть увагу! У 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції була досягнута угода про заборону використання касетних бомб. Документ підписали дипломати з понад сотні країн. Росія цього не зробила.