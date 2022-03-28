Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Поки Путін перебуває на посаді глави держави, він має функціональний імунітет.

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Поки Путін – президент, у нього є імунітет

Я неодноразово заявляла, що найбільший військовий злочинець 21 століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? Він має функціональний імунітет,

– зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка наголосила, Україна виконує норми міжнародного та національного права, тому конкретно це провадження проти глави держави-агресорки не відкрили.

Раніше Байден назвав Путіна м'ясником

Зазначимо, що раніше президент США Джо Байден підібрав для Володимира Путіна доволі влучну характеристику. Глава Білого дому назвав Путіна м'ясником. Зробив це Байден, поспілкувавшись з українськими біженцями у Польщі.

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