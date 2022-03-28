Під час інтерв'ю англійському журналу The Economist президента запитали, що б він сказав Путіну, якби відбулась зустріч? Володимир Зеленський сказав, що треба говорити про конкретні речі та конкретні терміни. Але важливо говорити.

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Це не одне питання, і це не одна відповідь. Йдеться про рішення. Ми має говорити про конкретні речі, місяці, можливо, і щось про роки. Щось вирішити зараз і далі поговорити, якщо ми не знайдемо рішення і не домовимося не сваритися з цього приводу. Це моя філософія,

– сказав президент.

Зеленський зазначив, що можемо говорити про все, але Україна не може йти на компроміс у всьому.

Це не про повагу і любов

Важливо шукати рішення крок за кроком. Путін має розуміти, що відбувається, а ми повинні розуміти один одного, якщо це можливо. Це не про повагу, про любов чи щось інше. Це не про почуття. Адже є проблема, і ми повинні в ній детально розібратися та вирішити,

– додав Зеленський.

Також він сказав, що не думає, що Путін уявляє Україну такою, якою ми бачимо її. Він вважає нашу країну частиною свого світу. Але це все зовсім по-іншому, ніж було 30 років тому.

Поки Путін був в інформаційному бункері, Україна дуже змінилась

Я не думаю, що Путін був у бункері два тижні чи шість місяців, а приблизно два десятиліття. Я говорю в тому сенсі, що він перебував у інформаційній ізоляції, отримуючи інформацію від своєї групи. І Україна, поки він був у цьому бункері, суттєво змінилася,

– пояснив Зеленський.

За його слова, у цьому й причина, адже те, якою він бачить Україну, дуже відрізняється від України, яка існує в реальному житті.

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