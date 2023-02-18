На нем присутствовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как сообщил сам министр, его пригласил японский коллега Хаяси Ёсимаса.

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Быстрые поставки оружия и новые санкции для России

В ходе министерской встречи "Группы семи" стороны обсудили все, что нужно для победы Украины в 2023 году. В частности, сосредоточились на вопросах поставок оружия Украине и санкций для страны-террористки.

После заседания Дмитрий Кулеба анонсировал не только скорые поставки оружия нашему государству, но и новые санкции для России.

Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут скорые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать ее агрессии,

– сообщил он.

Ряд важных встреч 18 февраля

Также 18 февраля Дмитрий Кулеба сообщил о встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Во время нее стороны обсудили пути к победе Украины уже в 2023 году, а также не забыли поднять и тему будущего России. Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал США как можно скорее начать обучение украинских пилотов на F-16.

Встречался также министр и с генеральным директором немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером для обсуждения способов увеличения производства для Украины и союзников.

Мы также обсудили крупные проекты по увеличению возможностей украинских танков и бронетехники как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Rheinmetall готова активизировать взаимодействие,

– подчеркнул Кулеба.

Однако, это не все встречи, о которых министр рассказал 18 февраля в своем твиттере. Он также встретился с иракским коллегой Фуадом Хусейном для развития двусторонних отношений и международного сотрудничества Украины и Ирака. Более того, во время встречи Кулеба предложил этому государству присоединиться к усилиям Украины по реализации Формулы мира.