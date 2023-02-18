На ній був присутній й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як повідомив сам міністр, його запросив японський колега Хаясі Йосімаса.

До теми Прем'єр Японії запросив Зеленського взяти участь у саміті G7, – ЗМІ

Швидкі поставки зброї та нові санкції для Росії

Під час міністерської зустрічі "Групи семи" сторони обговорили все, що потрібне для перемоги України у 2023 році. Зокрема, зосередилися на питаннях постачання зброї Україні та санкцій для країни-терористки.

Після засідання Дмитро Кулеба анонсував не лише швидкі поставки зброї нашій державі, а й нові санкції для Росії.

Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї та нові санкції. Росія повинна усвідомити, що ми не втомимося протидіяти її агресії,

– повідомив він.

Низка важливих зустрічей 18 лютого

Також 18 лютого Дмитро Кулеба повідомив про зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Під час неї сторони обговорили шляхи до перемоги України уже у 2023 році, а також не забули й про тему майбутнього Росії. Окрім того, міністр закордонних справ України закликав США якомога швидше розпочати навчання українських пілотів на F-16

Зустрічався також міністр й з генеральним директором німецького концерну Rheinmetall Арміном Паппергером задля обговорення способів збільшення виробництва для України та союзників.

Ми також обговорили великі проєкти щодо збільшення можливостей українських танків та бронетехніки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Rheinmetall готова активізувати взаємодію,

– підкреслив Кулеба.

Однак це не всі зустрічі, про які міністр розповів 18 лютого у своєму твітері. Він також зустрівся й з іракським колегою Фуадом Хусейном задля розвитку двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва України та Іраку. Ба більше, під час зустрічі Кулеба запропонував цій державі приєднатися до зусиль України щодо реалізації Формули миру.