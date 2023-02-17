Очікується, що під час зустрічі лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

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Лідери G7 також обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які похитнулися після вторгнення Росії в Україну 2022 року, коли ціни на нафту і природний газ стрімко зросли в усьому світі.

Раніше стало відомо, що країни G7 заявили, що їх влаштує, якщо ЄС встановить граничну ціну на експорт російського дизельного пального від 100 до 110 доларів за барель. Таким чином США та союзники намагаються уникнути серйозного збою на ринку.

Що відомо про саміт у форматі G7

У травні відбудеться саміт G7 у Хіросімі. Це буде перший саміт G7, який прийматиме Кісіда. Попередній саміт відбувся 24 лютого 2022 року, на якому лідери країн домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші заявив, що запросить свого українського колегу Дмитра Кулебу на особисту зустріч на рівні міністрів країн G7, яка відбудеться в Мюнхені у межах триденної Мюнхенської безпекової конференції.

Востаннє Володимир Зеленський виступав на відеоконференції лідерів G7 та України у жовтні 2022 року. Тоді глава держави попросив зброю, зокрема, системи ППО та ПРО, закликав посилити санкційний тиск на Росію та сприяти розміщенню місії міжнародних спостерігачів на кордоні України та Республіки Білорусь через риторику Олександра Лукашенка.