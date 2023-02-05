Українські дипломати працюють, аби позиція Китаю більше дрейфувала у проукраїнський бік. Від початку повномасштабного вторгнення діалог з Китаєм тривав на рівні міністрів закордонних справ.

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Щодо голови КНР Сі Цзіньпіна – було листування між лідерами. Між іншим, Сі Цзіньпін став першим лідером в світі, який офіційним листом, це така особлива дипломатична практика, привітав президента з днем народження,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що такі дипломатичні жести відбуваються на рівні лідерів. Водночас змістовний діалог вівся саме на рівні міністрів. Кулеба заявив про телефонні розмови та особисті зустрічі.

Залишається ризик, що Китай може напасти на Тайвань

Вільям Бернс – директор ЦРУ – заявив, що не потрібно недооцінювати амбіції Китаю. Відомо, що Сі Цзіньпін наказав військовим готуватися до можливого вторгнення на Тайвань у 2027 році. Звичайно, це не означає, що напад точно буде. Ба більше, колосальна поразка російських загарбників в Україні змусила китайського лідера задуматися. Однак варто зважати на цю загрозу.