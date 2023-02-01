Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі. За його словами, Китай також має певні незручності від війни Росії проти України і зацікавлений, щоб все якнайшвидше закінчилося.

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Китай так само страждає від цього. І підтримка (України – 24 Канал) на дипломатичному рівні стає все більшою з кожною жертвою, зруйнованою місцевістю тощо. Адже є відповідні репутаційні наслідки і для самого Китаю. Вони так само хочуть, щоб все закінчилося якнайшвидше, але не можуть вплинути на Путіна,

– вважає Ялі.

За його словами, Китай незадоволений діями Росії. Не дарма в медіа з'являлися повідомлення, що Путін нібито кинув Сі Цзіньпіня, коли не попередив його про наміри здійснити повномасштабне вторгнення.

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Китаю вигідна перемога України

Як наголосив Ялі, після перемоги України світ стане не багатополярним, а "біполярним". Так раніше заявляв президент США Джо Байден, наголошуючи, що майбутні конфлікти будуть між демократіями та автократіями – між Штатами та Китаєм.

Натомість Росія упродовж війни з Україною поступово перетворюється на ресурсну базу Китаю. Залежність Москви від Пекіну з кожним днем зростає. Окупанти змушені переорієнтовувати потоки продажу нафти та газу, що дозволяє Китаю вибивати знижки.

З кожним днем Росія все більше перетворюється на ресурсну базу, про яку мріє Китай. Там також є своя історична пам'ять та зовсім інше сприйняття часу. Вони чудово пам'ятають 19 століття та хочуть повернення свої "ісконно китайських земель", які свого часу "відкусила" Росія. Свого вони дочекаються. Я б назвав Китай найбільшим вигодоотримувачем від війни,

– зазначив Ялі.

Китай міг постачати допомогу Росії