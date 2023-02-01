Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли. По его словам, Китай также испытывает определенные неудобства от войны России против Украины и заинтересован, чтобы все как можно быстрее закончилось.
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Китай так же страдает от этго. И поддержка (Украина – 24 Канал) на дипломатическом уровне становится все больше с каждой жертвой, разрушенной местностью и т.д. Ведь есть ответные репутационные последствия и для самого Китая. Они так же хотят, чтобы все закончилось как можно быстрее, но не могут повлиять на Путина,
– считает Яли.
По его словам, Китай недоволен действиями России. Не зря в СМИ появлялись сообщения, что Путин якобы кинул Си Цзиньпиня, когда не предупредил его о намерениях совершить полномасштабное вторжение.
Почему Китаю выгодна победа Украины: смотрите видео
Китаю выгодна победа Украины
Как отметил Яли, после победы Украины мир станет не многополярным, а биполярным. Так ранее заявлял президент США Джо Байден, отмечая, что будущие конфликты будут между демократиями и автократиями – между Штатами и Китаем.
Россия же на протяжении войны с Украиной постепенно превращается в ресурсную базу Китая. Зависимость Москвы от Пекина с каждым днем растет. Оккупанты вынуждены переориентировать потоки продаж нефти и газа, что позволяет Китаю выбивать скидки.
С каждым днем Россия все больше превращается в ресурсную базу, о которой мечтает Китай. Там тоже есть своя историческая память и совсем другое восприятие времени. Они прекрасно помнят 19 век и хотят возвращения своих "исконно китайских земель", которые в свое время "откусила" Россия. Своего они дождутся. Я бы назвал Китай величайшим выгодополучателем от войны,
– отметил Яли.
Китай мог поставлять помощь России
- В американских чиновников есть доказательства, что некоторые китайские компании продавали России нелетальное оборудование, которое использовали против Украины. В администрации Байдена уже выразили обеспокоенность по этому поводу.
- Россия могла получить от китайских компаний бронежилеты и шлемы. Штаты считают, что правительство Китая должно принять меры, чтобы не помогать агрессору.
- Госсекретарь Тони Блинкен собирается посетить Китай в ближайшие недели. Вероятно, он там обсудит эти нелетальные поставки в Россию.