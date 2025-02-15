Спробу вбивства Арміна Паппергера вдалося зупинити завдяки американській розвідці. США та Німеччина завадили російській операції проти власника компанії Rheinmetall. Паппергер через свою компанію постачає озброєння для української армії. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

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Розширення співпраці з компанією Rheinmetall

Як зазначив Володимир Зеленський, під час зустрічі з Арміном Паппергером йшлося про розширення співпраці його компанії та України у сфері озброєння. Спільно з Rheinmetall вже вдалося відремонтувати деяку техніку та локалізувати виробництво. Глава подякував Паппергеру за підтримку українців і стратегічне партнерство.

Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО. Що більше цього буде, то безпечнішою зрештою стане наша Європа,

– написав президент.

На зустрічі обговорили розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю та подальшу співпрацю у сфері технічного обслуговування та ремонту. Розглядалася також можливість виробництва 155-мм боєприпасів на території України.

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У Росії раніше критикували Паппергера

Цікаво, що перед замахом на Арміна Паппергера Владімір Путін критикував його за військову допомогу Україні. Він називав його "провокатором" та "закулісним гравцем" з боку України. Про допомогу Rheinmetall Путін у березні 2024 року розповідав високопоставленим офіцерам окупаційної армії та військовій розвідці ГРУ. Тоді західні спецслужби якось отримали інформацію і дізналися про плани щодо замаху на життя Паппергера, яке сталося в липні.