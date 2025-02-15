Попытку убийства Армина Паппергера удалось остановить благодаря американской разведке. США и Германия помешали российской операции против владельца компании Rheinmetall. Паппергер через свою компанию поставляет вооружение для украинской армии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

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Расширение сотрудничества с компанией Rheinmetall

Как отметил Владимир Зеленский, во время встречи с Армином Паппергером речь шла о расширении сотрудничества его компании и Украины в сфере вооружения. Совместно с Rheinmetall уже удалось отремонтировать некоторую технику и локализовать производство. Глава поблагодарил Паппергера за поддержку украинцев и стратегическое партнерство.

Украина готова масштабировать: боеприпасы, бронетехника, средства ПВО. Чем больше этого будет, тем безопаснее в конце концов станет наша Европа,

– написал президент.

На встрече обсудили развитие совместных проектов между украинской и немецкой оборонной промышленностью и дальнейшее сотрудничество в сфере технического обслуживания и ремонта. Рассматривалась также возможность производства 155-мм боеприпасов на территории Украины.

Владимир Зеленский встретился с Армином Паппергером: смотрите видео

В России ранее критиковали Паппергера

Интересно, что перед покушением на Армина Паппергера Владимир Путин критиковал его за военную помощь Украине. Он называл его "провокатором" и "закулисным игроком" со стороны Украины. О помощи Rheinmetall Путин в марте 2024 года рассказывал высокопоставленным офицерам оккупационной армии и военной разведке ГРУ. Тогда западные спецслужбы как-то получили информацию и узнали о планах по покушению на жизнь Паппергера, которое произошло в июле.