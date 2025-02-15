Президент отметил, что имея такое вооружение, в Украине не будет потребности в миротворческих войсках США и Европы. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что в таком количестве вооружения есть логика и предположил, поможет ли оно ВСУ противостоять врагу.

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Цифры корректируются с потребностями

Свитан считает, что 25 систем Patriot – это половина от всей потребности Украины для того, чтобы закрыть небо. А половина необходимого количества обеспечит закрытие критической инфраструктуры и мест компактного проживания украинцев.

Также 150 истребителей F-16 – это примерно до 4 бригады из 2 – 3 эскадрилий – в зависимости от задачи. По его мнению, именно такое количество бригад необходимо для восстановления территориальной целостности Украины.

Обратите внимание! Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене отметил, что миротворческий контингент может состоять "исключительно из украинцев", однако военным нужно западное вооружение. Если Украина получит 150 – 160 самолетов F-16 и более 25 систем Patriot, тогда "команды США или европейцев" будут ей не нужны.

Наличие самолетов не свидетельствует о наличии средств поражения. Сам самолет это максимум двигатель, крыло, летчик и пушка. Для того чтобы он стал серьезным оружием, ему нужны средства поражения – авиационные ракеты "воздух – воздух" и "воздух – земля", авиационные бомбы различных видов,

– отметил военный эксперт.

Истребитель F-16 имеет более 120 номенклатур различного вида вооружения. Так же 25 комплексов Patriot с пусковыми установками без наличия ракет – это, как подчеркнул полковник ВСУ в запасе, просто "железо". Поэтому нужно понимать, какой комплект вооружения будет заходить с этим запросом.

Хотя цифры по платформам и количеству комплексов корректируются с потребностями Украины, – сказал Роман Свитан.

В то же время по мнению военного эксперта, не понятно, под какую задачу должны привлекаться миротворческие силы. Если под задачу "остановиться и стоять", то никто на это не пойдет, если российские войска останутся на оккупированных территориях. Сейчас, по его совам, нет достаточной информации, чтобы спрогнозировать, для чего это нужно.

Напомним, что Зеленский в Мюнхене также отметил, что в Украине есть представление, сколько ей нужно иностранного военного контингента. Речь идет о 110 тысячах миротворческого войска. Также он отметил, что есть понимание, где этот контингент должен быть размещен.