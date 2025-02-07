Саме на його життя згодом намагалися скоїти замах. Про це повідомляє Focus, посилаючись на джерела із високопоставлених безпекових кіл, передає 24 Канал.

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Що про це відомо

Співрозмовники німецького видання розповіли, що у березні 2024 року російський диктатор зібрав високопоставлених офіцерів армії та військової розвідки ГРУ в закритому військовому комплексі в Ростові-на-Дону. Ймовірно, західні спецслужби якось отримали запис зустрічі, або ж на ній перебував їхній інформатор.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на цій зустрічі обговорювались поставки Києву зброї виробництва Rheinmetall і заплановане концерном будівництво заводу з виробництва боєприпасів і танкової майстерні в Україні. Загалом присутні критикували військову допомогу нашій державі.

Водночас сам Путін, за даними Focus, щонайменше чотири рази згадав Арміна Паппергера, назвавши його "закулісним гравцем на боці України", а також провокатором. У коментарі журналістам високопосадовець внутрішньої розвідки Німеччини сказав, що це була незвичайна і жорстка заява, яка вразила".

Своєю чергою компанія Rheinmetall і силові структури Німеччини не коментують ситуацію. Зазначається, що гендиректору збільшили охорону, а сам він від моменту замаху нібито вдягає бронежилет вагою до п’яти кілограмів.

Нагадаємо, у липні США вдалося зупинити російську операцію, спрямовану на вбивство гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. Розвідка Сполучених Штатів дізналася про намір Кремля та повідомила про це Німеччину. Це дозволило німецьким службам безпеки захистити Паппергера.