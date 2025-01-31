Німецький політолог Сергій Сумленний в розмові з 24 Каналом зазначив, що цей інцидент з Паппергером – це не перший випадок, який демонструє, що Росія агресор. Однак, з його слів, на політичному рівні Росія досі не сприймається як ворог, а спецслужби Німеччини не є достатньо кваліфікованими, щоб проводити роботу в цьому напрямку, адже були налаштовані на інші загрози.

Дивіться також Нова холодна війна: що чекає на Європу, якщо Росія не отримає відсіч

Що вказує на низький рівень безпеки в Німеччині

Політолог звернув увагу на те, що інформація про підготовку замаху на Паппергера надійшла від розвідки США, яка розкрила плани Кремля та поінформувала про це Німеччину.

"Очевидно, що Європа до таких викликів не готова. Тому що інформація про плани замаху надійшла від американських спецслужб і це не вперше. В купі інших загроз часто інформація надходить від закордонних спецслужб, а німецькі про це не знають", – наголосив Сумленний.

Політолог нагадав, що 10 років тому росіяни підривали склади артилерійських боєприпасів у Чехії, тоді там загинули люди. Днями сталася пожежа на заводі Rheinmetall в Іспанії. Сумленний припустив, що це не випадково. Була також пожежа на заводі Diehl у Берліні, який займається виробництвом зброї для ППО.

Політолог зауважив, що над німецькими військовими базами, де тренуються українські бійці, літають дрони, вони можуть бути запущені з Росії. Їх не можуть збити, але, зі слів Сумленного, очевидно, що не хочуть.

Це вказує на те, що рівень безпеки в Німеччині дуже низький,

– зазначив Сумленний.

Політолог вважає, що російські спецслужби відчувають себе дуже комфортно і можуть продовжувати робити те, що вони вчиняють, адже належної реакції з боку Європи немає.

"Я не виключаю інфільтрацію російськими агентами і спецслужб, і політичного істеблішменту, який за ці спецслужби відповідає. В цілому Німеччина багато десятиліть жила в ситуації, коли її безпека була обґрунтована іноземними державами, насамперед США", – озвучив Сумленний.

Зазначимо, що голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також висловив думку, що Європа сьогодні повністю не готова до реальних загроз, які виникають. Він наголосив, що своєю безпекою ЄС повинен опікуватися самостійно. Крім того, Європа мала б збільшити витрати на власну оборону.