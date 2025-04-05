Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
У ніч на 5 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом окупанти запустили 92 "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.