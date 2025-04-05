Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради безпеки міста Олександра Вілкула.

Дивіться також Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня

У Кривому Розі у будинку згоріла бабуся

Після того, як Росія цинічно завдала ракетного удару по житловому району Кривого Рогу, окупанти продовжили тероризувати місто. Кривий Ріг атакували багато "Шахедів", у місті пролунала серія потужних вибухів.

Згодом стало відомо, що один з дронів-камікадзе влучив у приватний будинок. Після вибуху відразу спалахнула пожежа.

На жаль, унаслідок атаки загинула людина – літня жінка. Бабуся згоріла у домі після влучання "Шахеда".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Світла та вічна пам'ять!

Крім того, унаслідок атаки "Шахедів" у Кривому Розі є 5 постраждалих.

У ДСНС повідомили, що унаслідок ворожої атаки спалахнуло кілька пожеж у приватному житловому секторі Кривого Рогу. Частково зруйновано один будинок. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Наслідки атаки "Шахедів" у Кривому Розі – більше у галереї

До слова, під атакою "Шахедів" опинилася і Київщина. Там сили ППО відбивали російську атаку.