Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Регіон атакують "Шахеди"

Після опівночі у Повітряних силах попереджали, що ворожі дрони летять у напрямку Білоцерківського району Київщини. Повідомлення про роботу ППО в області з'явилося о 00:45. Пізніше, о 00:52, Повітряні сили зазначили, що декілька груп БпЛА маневрують на межі Київської та Вінницької областей.

Обласна військова адміністрація закликала перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. "Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші: не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – наголосили у дописі.

Де ще лунали вибухи

Пізно ввечері 4 квітня ворог повторно атакував Кривий Ріг, цього разу – дронами. На жаль, вже відомо про жертву та постраждалих. Раніше цього ж дня росіяни вбили у місті 18 людей та поранили понад 50. Серед жертв – 9 дітей.

Близько 23:37 вибухи лунали у Дніпрі, в бік обласного центру рухалися ворожі безпілотники. Наразі місцева влада ще не коментувала, чи є наслідки атаки. ППО працювала і у Запорізькій області.